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Huawei потребует от Apple и Samsung раскошелиться

17 марта 2021, 18:45




Прошлый год выдался тяжелым для китайской компании Huawei. Но, попав под санкции со стороны США, компания продолжала работать. До сих пор ей удавалось удерживаться на рынке. Но невозможно отрицать, что бизнес Huawei не пострадал за последние годы.

В дополнение к санкциям, введенным правительством США в связи с обвинениями в участии в шпионаже, компания Huawei также столкнулась с тем, что ее сетевые технологии и оборудование были вытеснены из других стран. Это коснулось, прежде всего, развития операторской инфраструктуры для построения сетей 5G.

Huawei потребует, чтобы Apple и Samsung раскошелились


Чтобы компенсировать свои убытки и, возможно, косвенно показать, насколько важно для всех участников рынка развитие сетей 5G, Huawei собирается перейти в наступление и заставить производителей смартфонов, таких как Apple и Samsung, платить роялти за используемые патенты, большинство из которых связаны с технологиями 5G.

По данным исследовательской компании GreyB, Huawei имеет наибольшее количество «важных патентов», касающихся стандартов и применения технологий сетей 5G. По их количеству она опережает другие компании, такие как Samsung, Nokia, Ericsson и даже Qualcomm. Патенты Huawei для 5G наиболее широко используются в смартфонах, даже если они оснащаются 5G-модемами от Qualcomm.

Принимая во внимание эти условия, Huawei намерена начать взимать плату за использование своей интеллектуальной собственности. Ставка, которую компания собирается установить, будет зависеть от розничной цены телефона. По имеющимся данным, она будет ограничена уровнем 2,50 доллара.

Согласно отчету CNBC, это невысокая ставка, если сравнивать с другими держателями патентов 5G. Например, ставка Nokia ограничена уровнем 3,58 доллара. В то же время эффект от внедрения нового правила может иметь большие последствия, ведь сборы применяются к каждому проданному смартфону.

В целом, Huawei ожидает получить до 1,3 млрд долларов дохода от лицензирования патентов в период с 2019 по 2021 годы. Эта цифра относится к патентам не только на 5G, но и на 4G-технологии.



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