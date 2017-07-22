Компания Micron объявила о продаже своей доли фабрики по производству модулей памяти 3D XPoint, расположенной в г. Лехи, штат Юта.
Micron и Intel начали разработку 3D XPoint еще в 2012 году. Созданная технология позволила создать принципиально новую энергонезависимую память, конкурента NAND, по которой выпускают флеш- и SSD-накопители, начиная с 1989 года.
В июле 2015 года корпорации Intel и Micron совместно анонсировали начало выпуска линейки продуктов для хранения данных под брендом Optane с новой памятью 3D XPoint. Intel сразу зарезервировала за собой торговую марку Optane, использующую технологию 3D XPoint, а устройства Micron на той же технологии стали выпускаться с 2017 года под торговой маркой QuantX.
В Micron оценили, что новые чипы будут продаваться за половину цены DRAM, но в пять раз дороже флэш-памяти. Поэтому новая технология была предложена как будущее памяти, а ее ограниченное производство было запущено на совместном заводе в Лехи, штат Юта.
Однако в реальности единственным крупным производителем продукции на базе технологии 3D XPoint стала Intel. За прошедшее время Micron анонсировала несколько собственных устройств хранения данных на базе памяти 3D Xpoint (например, QuantX и X100), однако они до сих пор так и не появились на рынке, что сделало Intel единственным поставщиком продуктов на основе 3D XPoint.
Линейка продуктов Intel Optane, в целом, была хорошо принята на рынке, хотя высокая стоимость и ограниченные варианты применения ограничили ее распространение.
На протяжении прошедших лет Micron продолжала свое партнерство с Intel. Но совместная программа разработки 3D XPoint была прекращена в 2019 году. В Micron пришли к мнению, что продукты на основе 3D XPoint не приносят достаточной прибыли из-за низкого спроса. Это сильно препятствовало продолжению инвестиций и успешной коммерциализации в больших масштабах.
В сложившейся ситуации Micron заявила, что собирается сосредоточить свое внимание на разработке памяти, поддерживающей открытый стандарт Compute Express Link (CXL), который планируется применять в системах интерконнекта в ЦОДах. В новой технологии будут использоваться знания, накопленные в результате разработки стандарта 3D XPoint.
В то же время завод 3D XPoint в г. Лехи, штат Юта, продолжал выпускать пластины 3D Xpoint, которые выкупала Intel для использования в своих продуктах Optane. Но этого было недостаточно для полного использования производственных мощностей. Micron постоянно теряла деньги на поддержку завода. По этой причине Micron решила продать завод и сейчас ведет переговоры с потенциальными покупателями. Наиболее вероятным претендентом является Intel.
Со своей стороны Intel заявила, что стратегия компании в отношении продуктов Optane остается прежней, и их поставки продолжатся.