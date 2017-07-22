РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Micron отказывается от производства памяти 3D XPoint и продает завод в Юте

17 марта 2021, 19:17




Компания Micron объявила о продаже своей доли фабрики по производству модулей памяти 3D XPoint, расположенной в г. Лехи, штат Юта.

Micron и Intel начали разработку 3D XPoint еще в 2012 году. Созданная технология позволила создать принципиально новую энергонезависимую память, конкурента NAND, по которой выпускают флеш- и SSD-накопители, начиная с 1989 года.

Micron отказывается от производства памяти 3D XPoint и продает завод в Юте


В июле 2015 года корпорации Intel и Micron совместно анонсировали начало выпуска линейки продуктов для хранения данных под брендом Optane с новой памятью 3D XPoint. Intel сразу зарезервировала за собой торговую марку Optane, использующую технологию 3D XPoint, а устройства Micron на той же технологии стали выпускаться с 2017 года под торговой маркой QuantX.

Micron отказывается от производства памяти 3D XPoint и продает завод в Юте


В Micron оценили, что новые чипы будут продаваться за половину цены DRAM, но в пять раз дороже флэш-памяти. Поэтому новая технология была предложена как будущее памяти, а ее ограниченное производство было запущено на совместном заводе в Лехи, штат Юта.

Micron отказывается от производства памяти 3D XPoint и продает завод в Юте


Однако в реальности единственным крупным производителем продукции на базе технологии 3D XPoint стала Intel. За прошедшее время Micron анонсировала несколько собственных устройств хранения данных на базе памяти 3D Xpoint (например, QuantX и X100), однако они до сих пор так и не появились на рынке, что сделало Intel единственным поставщиком продуктов на основе 3D XPoint.

Линейка продуктов Intel Optane, в целом, была хорошо принята на рынке, хотя высокая стоимость и ограниченные варианты применения ограничили ее распространение.

На протяжении прошедших лет Micron продолжала свое партнерство с Intel. Но совместная программа разработки 3D XPoint была прекращена в 2019 году. В Micron пришли к мнению, что продукты на основе 3D XPoint не приносят достаточной прибыли из-за низкого спроса. Это сильно препятствовало продолжению инвестиций и успешной коммерциализации в больших масштабах.

В сложившейся ситуации Micron заявила, что собирается сосредоточить свое внимание на разработке памяти, поддерживающей открытый стандарт Compute Express Link (CXL), который планируется применять в системах интерконнекта в ЦОДах. В новой технологии будут использоваться знания, накопленные в результате разработки стандарта 3D XPoint.

Micron отказывается от производства памяти 3D XPoint и продает завод в Юте


В то же время завод 3D XPoint в г. Лехи, штат Юта, продолжал выпускать пластины 3D Xpoint, которые выкупала Intel для использования в своих продуктах Optane. Но этого было недостаточно для полного использования производственных мощностей. Micron постоянно теряла деньги на поддержку завода. По этой причине Micron решила продать завод и сейчас ведет переговоры с потенциальными покупателями. Наиболее вероятным претендентом является Intel.

Со своей стороны Intel заявила, что стратегия компании в отношении продуктов Optane остается прежней, и их поставки продолжатся.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

Читайте также:

  • Transcend представила SSD-накопитель MTE240S PCIe Gen4 M.2 NVMe для геймеров
  • Твердотельный накопитель Samsung 980 NVMe PCIe 3.0 без DRAM-памяти оказался очень доступным
  • Transcend анонсировала SSD-накопители MTE240S стандарта PCIe 4.0 x4 в форм-факторе M.2
  • Intel выпустила новую серию SSD-накопителей 670p типа NVMe
  • Пользователи Apple M1 Mac столкнулись с серьезной деградацией SSD

    • следующая новость
    Samsung анонсировала смартфоны среднего класса Galaxy A52 и Galaxy A72

    предыдущая новость
    Huawei потребует от Apple и Samsung раскошелиться

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший блок питания: текущий анализ рынка Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten: склонитесь перед мастером
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессорный кулер Главные новости за неделю Лучший блок питания Обзор игровой мыши SteelSeries Sensei Ten
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 марта, 2021

    Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX

    Samsung анонсировала смартфоны среднего класса Galaxy A52 и Galaxy A72

    Micron отказывается от производства памяти 3D XPoint и продает завод в Юте

    Huawei потребует от Apple и Samsung раскошелиться

    Samsung переносит выпуск следующего Galaxy Note на 2022 год из-за «нехватки чипов»

    Raspberry Pi Zero уместился внутри магнитофонной кассеты

    Foxconn намерен выпускать в США электронику для электромобилей

    Подросток из Флориды проведет три года в тюрьме за взлом Twitter-аккаунтов Apple, Б.Гейтса, Д.Байдена и др.

    ZTE Axon 30 Pro будет оснащен тремя 64-Мп камерами на базе сенсора ISOCELL S5KGND

    AMD выпустила серию мобильных процессоров Ryzen PRO 5000 для бизнес-ноутбуков

    16 марта, 2021

    Cooler Master анонсировал инновационный корпус MasterFrame 700 открытого типа

    Philips представил две новые серии сенсорных мониторов: B1TC и B1TFL

    Intel представила настольные процессоры Intel Core 11-го поколения

    Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому

    Redmi объяснила преимущества бокового размещения датчика отпечатков в Redmi K40

    AnTuTu обвинила руководство китайской компании Realme в обмане

    Xiaomi запатентовала технологию раскрытия присутствия «Большого брата»

    Apple запустила рекламу Ceramic Shield для экрана iPhone 12

    Transcend представила SSD-накопитель MTE240S PCIe Gen4 M.2 NVMe для геймеров

    15 марта, 2021

    AMD анонсировала серверные процессоры EPYC 7003 3-го поколения

    ССЫЛКИ