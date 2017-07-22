Компания Samsung Electronics представила новые модели смартфонов Galaxy A52 и Galaxy A72 из серии Galaxy A с камерой высокого разрешения, Super AMOLED экраном с плавной прокруткой, повышенной влагозащитой и мощным аккумулятором.
Младшая модель, Samsung Galaxy A52, имеет 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с традиционным отверстием под 32-Мп селфи-камеру (Infinity-O) и разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей). Плотность пикселей - 407 ppi, частота обновления экрана - 90 Гц.
Galaxy A52
Старшая модель - Samsung Galaxy A72 - получила похожий, но более крупный, практически безрамочный 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением Full HD+ и близкими характеристиками: плотность пикселей - 394 ppi, частота обновления экрана - 90 Гц.
Galaxy A72
Samsung отмечает высокую яркость и плавность скроллинга новых моделей. Благодаря тому, что яркость дисплея была повышена до 800 нит, теперь смотреть видео и контент в соцсетях можно и на улице. Комфортный просмотр гарантирует и полученный сертификат Eye Care, а также автоматическое регулировка цветовой температуры в зависимости от характера использования устройства с функцией «Комфорт для глаз». Здесь же на экране находится интегрированный датчик отпечатка пальца.
Удобство использования для съемки и универсальный опыт обеспечивает тыльная камера с четырьмя модулями и основным объективом на 64 Мп. Это позволяет снимать яркие и четкие фотографии и видео.
Основной датчик у обеих моделей имеет разрешение 64 Мп (F1.8, 0.8µm), снабжен механизмом оптической стабилизации и автофокусом. Его «помощники» - 12 Мп ультраширокоугольный сенсор (F2.2, 1.12µm) и 5 Мп датчик для макросъемки (F2.4, 1.12µm).
Между моделями есть также и отличия. Старшая модель - Samsung Galaxy A72 - имеет 8 Мп телефото-датчик с 3-кратным оптическим зумом (F2.4, 1.0µm), тогда как младшая модель - Galaxy A52 - довольствуется 5 Мп датчиком глубины (F2.4, 1.12µm). Присутствуют отличия и в зумировании: младшая модель поддерживает цифровой 10-кратный зум, тогда как Galaxy A72 имеет оптический 3-кратный зум, а цифровой зум обеспечивает 30-кратное увеличение.
Лучший кадр при съемке видео 4K можно мгновенно превратить в изображение разрешением 8 МП с помощью функции 4K Video Snap. Оптимизация сцены использует ИИ, автоматически оптимизируя настройки для 30 типов изображений и фонов, включая еду, пейзажи и домашних животных.
Есть поддержка забавного контента, которая позволяет добавить эмоциональность публикациям с помощью энимоджи (AR Emoji) и функции «Мой фильтр». Новый «Веселый режим» позволяет применять AR-линзы из Snapchat в приложении «Камера».
Аппаратная начинка моделей использует 8-нм чипсет Snapdragon 720G (2 ядра Kryo 465 (A76) х 2.3 ГГц + 6 ядер Kryo 465 (A55) х 1.8 ГГц) с графическим модулем Adreno 618.
Samsung предоставляет с новых смартфонов доступ ко всей экосистеме подключенных устройств Galaxy, таких как Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag и Galaxy Tab. Используя механизм SmartThings, можно подключаться к тысячам устройств в среде умного дома, включая носимые гаджеты, планшеты, ПК и телевизоры, и управлять ими прямо со смартфона Galaxy A.
Кроме того, SmartThings Find помогает найти сопряженные устройства с помощью интуитивно понятных и подробных указаний, а Bluetooth-метка Galaxy SmartTag облегчает поиски устройств, питомцев и вещей.
Обе модели снабжены емким аккумулятором, заряда которого хватает на два дня использования - 4500 мАч у A52 и 5000 мАч у A72.
Модели Galaxy A52 и A72 оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos для повышенной глубины и детализации звука и поддерживают расширение памяти до 1 Тбайт. Кроме того, обновленный интерфейс One UI улучшает интуитивный опыт использования смартфона, повышая скорость, избавляясь от лишних деталей и подчеркивая самую важную информацию.
Galaxy A72
Новые модели серии Galaxy A будут доступны к покупке в России начиная с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке лаванда по рекомендованной цене 26 990 руб. (128 Гбайт) и 32 990 руб. (256 Гбайт) за Galaxy A52 и 35 990 руб. (128 Гбайт) и 39 990 руб. (256 Гбайт) за Galaxy A72.
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