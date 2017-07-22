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Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX

17 марта 2021, 22:15




Компания Acer представила на российском рынке высокопроизводительный игровой монитор Nitro XV272UX с минимальным временем отклика, высокой частотой обновления и достойной цветопередачей.

игровой монитор Nitro XV272UX


Дисплей изготовлен по технологии IPS (Agile Splendor IPS) и имеет диагональ 27 дюймов и разрешение WQHD (2560 х 1440 пикселей). Минимальное время отклика составляет 0,5 мс. Штатная частота обновления равна 144 Гц при подключении по HDMI и 240 Гц для DP или Type-C. При разгоне это значение возрастает до 270 Гц (DP или TypeC).

Монитор Nitro XV272UX обладает широкими углами обзора и высокой яркостью (400 нит). Благодаря возможности регулировки наклона (от -5° до -25°), поворота по горизонтали (на 360°), перехода в портретный режим и изменения положения экрана по высоте (до 120 мм), им можно пользоваться при любой конфигурации установки.

игровой монитор Nitro XV272UX


Большое внимание разработчики уделили точности воспроизведения цветов. Цветовой охват модели соответствует стандарту Adobe RGB на 99%, отклонение Delta E не превышает 2. Новинка получила маркировку AMD FreeSync Premium Technology, которая отражает гарантию плавности картинки и устранение разрывов в динамичных сценах. Имеется сертификат VESA Certified DisplayHDR 400.

Для борьбы с негативным воздействием на зрение во время длительных игровых сессий монитор поддерживает необходимые технологии защиты. Acer BlueLightShield и Flickerless гарантируют минимальный уровень свечения синего спектра и отсутствие мерцания. За нейтрализацию бликов отвечает Acer ComfyView, технология Low Dimming позволяет автоматически снижать яркость при недостаточном внешнем освещении.

игровой монитор Nitro XV272UX


Дизайн монитора Nitro XV272UX отличается строгостью и лаконичностью. Это придает ему стильный, современный вид. Монитор имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, а компактная подставка предоставляет широкую функциональность.

игровой монитор Nitro XV272UX


Особенностью Nitro XV272UX является наличие KVM-переключателя, который позволяет управлять несколькими устройствами, используя один набор клавиатуры и мыши. Встроенные стереодинамики дают возможность отказаться от дополнительной акустической системы. Для удобства контроля и настройки имеется утилита Acer Display Widget.

Для подключения к источнику сигнала и дополнительной периферии присутствует два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, USB 3.1 Type-C, четыре USB 3.0 и выход на наушники.

Рекомендованная розничная цена Acer Nitro XV272UX составляет 66 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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