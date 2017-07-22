Пару недель назад NVIDIA объявила, что на всех видеокартах среднего уровня RTX 3060, популярных среди геймеров, будет обновлен драйвер, который ограничит производительность видеокарты при майнинге Etherium. Но после выхода обновления появилось сообщение, что защиту ограничителя скорости хэширования Ethereum можно обойти.
На следующий день после «события» NVIDIA опубликовала сообщение, в котором оповестила об удалении кода, снимающего ограничитель майнинга на видеокартах RTX 3060. NVIDIA тем самым подтвердила, что драйвер, ответственный за эту ситуацию, был выпущен в ограниченный доступ... случайно, и производитель сам разблокировал функцию ограничения в драйвере, сделав это «по ошибке». Одновременно NVIDIA удалила драйвер из своего репозитория, но репутационный ущерб компании уже был нанесен.
Суть произошедшего состояла в том, что выпущенный компанией драйвер GeForce 470.05 предназначался только для разработчиков программного обеспечения, участвующих в совместной внутренней программе с NVIDIA. Он действительно снимал ограничитель скорости хеширования, который NVIDIA стремилась представить рынку как «лекарство от повального увлечения майнингом на GPU».
Названный драйвер не был общедоступным, но майнеры и энтузиасты быстро обнаружили его в репозитории. Они быстро узнали, что после его установки ограничитель майнинга перестает работать. После этого NVIDIA подтвердила, что речь идет о драйвере, являющемся внутренней разработкой компании, который может применяться в некоторых конфигурациях и способен отключать вводимое NVIDIA ограничение на скорость хэширования видеокарты.
Как заявила NVIDIA, соответствующий код попал в экспериментальный драйвер непреднамеренно, но именно из-за этого ограничитель скорости хэширования на RTX 3060 был отключен в некоторых конфигурациях.
В заявлении NVIDIA отмечается, что драйвер работает не для всех видеокарт. Он не работает с видеокартами, у которых нет разъема для дисплея, или если видеокарта используется через переходник.
По словам людей, знакомых с существом вопроса, экспериментальный драйвер работает с картами ASUS, Palit, EVGA, GALAX, Gigabyte и MSI. Однако некоторые сообщают о том, что сталкивались с проблемами при использовании видеокарт ZOTAC и Inno3D.
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