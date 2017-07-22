Китайский производитель памяти Longsys опубликовал результаты тестирования образцов памяти нового типа DDR5, полученные им с использованием еще не анонсированных экспериментальных процессоров Intel Core 12-го поколения. Они относятся к новой платформе Intel Alder Lake-S и предназначены для настольных компьютеров массовых серий. Эти новые модели должны появиться в скором будущем и будут поддерживать память DDR5.
Китайский производитель провел тестирование памяти DDR5 двух разновидностей. Первая относилась к одноранговой памяти, вторая - к двухранговой (оба набора имели тип х8). Первый тип памяти имел емкость 16 Гбайт, второй - 32 Гбайт. Оба набора работали на одинаковой частоте 4800 МГц и использовали тайминги CL40 (40-40-40-77).
Для проведения тестов инженеры Longsys использовали специальную экспериментальную отладочную системную плату Intel Alder Lake-S, полученную от производителя материнских плат. Она раздавалась системным интеграторам, OEM-производителям и производителям памяти, которые в настоящее время ведут собственные разработки для подготовки оборудования под процессоры Intel Core 12-го поколения.
Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, приведена ссылка на выставку CES 2021, где была показана эта системная плата:
Экспериментальная системная плата для платформы Intel Alder Lake-S, Источник: MyDriver
На системной плате был установлен 8-ядерный процессор Alder Lake CPU ES1 (инженерный образец Sample 1) с тактовой частотой 800 МГц. Это экспериментальная модель с тестовым порогом тактовой частоты. Сообщается, что будущие инженерные и квалификационные образцы процессоров будут иметь более высокие тактовые частоты.
Согласно проведенным в Longsys тестам, память DDR5-4800 МГц получила на 53% более высокие результаты в тестах на производительность, чем память DDR4-3200. Тесты проводились с использованием китайского бенчмарка Ludashi (тест памяти).
В AIDA64 скорость чтения выросла на 28%, а скорость записи - на 27%.
Более высокая пропускная способность была достигнута за счет роста такта подготовки данных. Задержки при переходе с DDR4 на DDR5 почти удвоились: в памяти DDR4 она составляет 56,8 нс, в DDR5 - 112,1 нс.
Ожидается, что процессоры Intel Alder Lake-S появятся к концу этого года.
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