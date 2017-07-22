Похоже, AMD решила не следовать примеру NVIDIA и не собирается ограничивать в производительности свои видеокарты.
Подтверждением этой позиции могут служить слова, высказанные менеджером по продукции компании AMD Нишем Нилалоджананом (Nish Neelalojanan) во время недавнего пресс-брифинга. Он заявил, что графические платформы RDNA 1 и RDNA 2 были разработаны «с нуля» и предназначены специально для игр. Именно по этой причине было решено добавить Infinity Cache и использовать внешнюю шину меньшего размера.
В частности, он сказал: «Если кратко, то нет. Мы не будем блокировать рабочую нагрузку, для каких бы целей она ни предназначалась. Это касается не только майнинга, но и любой другой вычислительной нагрузки».
Ниш Нилалоджанан отметил, что для этого есть несколько оснований. «Прежде всего, RDNA была разработана «с нуля» для игр, RDNA 2 повторяет этот подход. Под этим я подразумеваю, что Infinity Cache и меньшая ширина шины были тщательно подобраны для достижения очень конкретной игровой скорости. В то же время для майнинга требуется более высокая пропускная способность и ширина шины и масштабирование обох механизмов. Поэтому всегда будут возникать определенные архитектурные ограничения для майнинга».
Далее он отметил, что относительно низкая пропускная способность видеокарт Big Navi делает их менее привлекательными для майнеров. «Это правда». Однако сейчас, отметил он, когда трудно достать большинство высокопроизводительных видеокарт, ни один майнер не будут долго думать, выбирая, что покупать - Radeon RX 5000 или Radeon RX 6000. «Первые предлагают довольно приличную производительность при майнинге ETH, вторые - немного отстают, так как RX 6700 XT работает немного медленнее своего предшественника практически во всех алгоритмах Ethereum».
Ниш Нилалоджанан отметил, что оптимизация AMD, как всегда, направлена, в первую очередь, на достижение наилучших характеристик в играх. «Мы оптимизировали все для игр. Ясно, что геймеры получат от этого массу преимуществ».
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