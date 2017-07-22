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Комплексные процессоры Van Gogh оснащены 4-канальной системой доступа к памяти DDR5

18 марта 2021, 14:46




AMD продолжает подготовку к выпуску своего нового комплексного процессора следующего поколения (APU), объединяющего вычислительный и графический блоки (CPU + GPU). Новая платформа предназначена для массового применения и носит кодовое наименование Van Gogh. Это указывает на приверженность AMD к выбору исторических персонажей из числа художников для обозначения своих продуктовых решений.

По слухам, будущий APU будет иметь архитектуру, похожую на применяемую в чипах игровых консолей последнего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В составе одного комплексного процессора будут одновременно находиться вычислительные ядра Zen 2 и графический ускоритель RDNA 2.

Комплексные процессоры Van Gogh оснащены 4-канальной системой доступа к памяти DDR5


Более подробную информацию удалось получить благодаря публикации одного из инженеров AMD. Он разместил журнал загрузки (лог) экспериментального 4-ядерного инженерного образца APU Van Gogh, где исследователи нашли для себя много полезной информации.

Например, в документе упоминается тип памяти, используемой в APU. Там прямо сказано: «[drm] RAM width 256bits DDR5». Это означает, что в составе APU есть интерфейс, совместимый с памятью DDR5 и использующий 256-разрядную шину передачи данных. Доступ к памяти осуществляется через 4-канальный интерфейс.

Наличие интерфейса с настолько большой разрядностью указывает на то, что он предназначен для работы с приложениями, имеющими высокие требования к пропускной способности канала связи с памятью.

Если принять во внимание, что комплексный процессор Van Gogh использует графику RDNA 2, это потребовало, по всей видимости, принятия решения о необходимости использования настолько широкого интерфейса к памяти, чтобы обеспечить достаточно большую пропускную способность. Цель очевидна: сделать так, чтобы при работе с графикой процессор не испытывал задержек из-за ожидания получения очередных порций данных.

Комплексные процессоры Van Gogh оснащены 4-канальной системой доступа к памяти DDR5


С другой стороны, известно, что процессоры Van Gogh будут совместимы с памятью LPDDR5 и LPDDR4X. Упоминание соединения с 256-разрядной шиной данных некоторые эксперты сочли за вероятную ошибку или попытку дезинформации.

Их мнение опирается на то, что LPDDR5 (как и LPDDR4 и 4х) используют два канала доступа к памяти, причем каждый уже имеет ширину 16-бит и использует механизм предварительной выборки 16n/6. Поэтому, считают они, применение 256-битного канала маловероятно. Более правдоподобным выглядит использование 64-разрядной шины с двумя модулями DIMM и наличие 4-канальной системы доступа.

Помимо этого, высказывается мнение, что будущие процессоры AMD Van Gogh должны обладать высокой степенью масштабируемости. Это позволит применять их для широкого круга прикладных задач. Принято считать, что они должны хорошо работать, как с ноутбуками, требующими сверхнизкого энергопотребления, так и со встроенными вычислительными системами, оснащенные собственном Edge-механизмом поддержки ИИ.



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