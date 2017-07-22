Дорожная карта новых продуктов Samsung на 2021 год попала в открытый доступ. Этой информацией поделился известный поставщик слухов Эван Бласс. Предоставленная им информация касается относительно небольшого отрезка времени - с апреля по август 2021 года.
Первый этап «предсказаний» связан со вчерашним крупным мероприятием Samsung Unpacked, когда компания представила долгожданные модели смартфонов серии Galaxy A. В анонс попали модели Galaxy A32, A52 и A72 вместе с их версиями для сетей 5G (где они есть). Согласно утечке, новые модели должны были быть показаны 17 марта.
Так и получилось - совпадение указывает на то, что остальная часть «раскрытой» дорожной карты Samsung может также оказаться достоверной.
Бласс отметил, что на ближайшие месяцы запланировано еще несколько мероприятий Samsung Unpacked. На них будут анонсированы другие новые продукты компании. В апреле 2021 года должно состояться мероприятие Samsung Unpacked с показом ряда новых мобильных устройств Samsung, включая Galaxy Chromebook и ноутбуки Galaxy Book. Предположительно, это мероприятие состоится 14 апреля.
Следующее мероприятие запланировано на лето - не раньше июня 2021 года. Этот ивент будет связан с разработками Samsung для Android. Ожидается, что на нем будет анонсирована доступная модель планшета Galaxy Tab S7 Lite. Слухи о ней появились в феврале, летом она должна дебютировать официально.
Ожидается, что Samsung планирует несколько изменить свою стратегию продвижения новых продуктов. Теперь компания будет стремиться выпускать менее дорогие версии высокопроизводительных устройств на базе Android. Это позволит по-прежнему удерживать лидерство на рынке Android-смартфонов и оставаться конкурентоспособной на фоне других азиатских вендоров, многие из смартфонов которых обладают большими возможностями и не отличаются высоким ценником.
На июль намечен выпуск модели Galaxy A22 вместе с ее версией 5G. В этом же месяце будет представлена модель Galaxy A82 5G, оснащенная таинственным модулем камер двойного назначения. Дата проведения ивента Samsung Unpacked в июле еще не названа.
Август традиционно относится к числу самых загруженных месяцев для Samsung. Ожидается, что 19 августа состоится мероприятие Samsung Unpacked, посвященное анонсу Galaxy S21 FE. В августе же обычно происходит анонс новых устройств Galaxy Note, но руководство Samsung уже заявило, что в этом году сроки выпуска Galaxy Note будут сдвинуты.
Эксперты отмечают, что сделанный неофициальный «анонс» дорожной карты Samsung может оказаться не утечкой, а фальшивкой. Поэтому многие ждут подтверждения информации из других источников.
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