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Новый iPad Pro с разъемом Thunderbolt и дисплеем mini-LED выйдет уже в апреле

18 марта 2021, 17:37




Apple готовится анонсировать новые модели планшетов iPad уже в апреле, сообщает Bloomberg. Ранее ходили слухи, что это должно произойти в марте, а именно 23 марта, но теперь стало известно, что прежние слухи были недостоверными, или дата анонса оказалась перенесена.

Apple готовится обновить линейку планшетов iPad Pro. Сообщается, что новые планшеты будут «похожи на нынешние iPad Pro», они получат те же размеры экрана 11 и 12,9 дюймов. Оба планшета iPad будут оснащены обновленным процессором A14X, производительность которого окажется «на одном уровне» с чипом M1 в MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Отмечается, что появятся более мощные камеры.

Новый iPad Pro с разъемом Thunderbolt и дисплеем mini-LED выйдет уже в апреле


Если нынешние модели планшетов iPad Pro используют дисплей с подсветкой LED и технологией IPS, то «по крайней мере» более крупный 12,9-дюймовый планшет iPad Pro получит обновление дисплея, выражающееся «как минимум» в использовании технологии mini-LED. Это должно существенно улучшить его яркость и контрастность.

Эта информация согласуется со многими слухами, которые появлялись ранее. В то же время значительная часть слухов указывала на то, что новый дисплей будет установлен только в старшей, 12,9-дюймовой модели iPad Pro.

Новый iPad Pro с разъемом Thunderbolt и дисплеем mini-LED выйдет уже в апреле


Еще одна важная особенность касается замены разъема будущих планшетов iPad Pro. Сообщается, что Apple уже провела полное тестирование iPad Pro с разъемом Thunderbolt - аппаратного интерфейса, ранее известный как Light Peak, разработкой которого совместно занимались Intel и Apple.

Главным достоинством Thunderbolt является возможность одновременного подключения нескольких периферийных устройств с максимальной скоростью передачи данных до 10 Гбит/с по медному проводу и до 20 Гбит/с при использовании оптического кабеля.

Интерфейс Thunderbolt сочетает в себе достоинства PCI Express (PCIe) и DisplayPort (DP) в одном кабеле. Он допускает подключение к одному порту до шести периферийных устройств путём их объединения в цепочку. Это позволяет сделать iPad Pro совместимым с дополнительными внешними мониторами, жесткими дисками и периферийными устройствами, а также обеспечивает более высокую скорость синхронизации данных.

Технология Thunderbolt уже много лет используется в компьютерах Apple Mac, но текущие модели iPad Pro и iPad Air оснащены стандартными портами USB-C.

Позднее в этом году Apple планирует обновить свой самый дешевый iPad. Компания работает над новой версией iPad mini с дисплеем большего размера.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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