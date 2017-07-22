Скотт Херкельман, корпоративный вице-президент (CVP) и исполнительный директор (GM) в AMD Radeon, выступая во время подкаста Full Nerd Special на канале PCWorld, заявил, что компания намерена начать применять технологию FidelityFX Super Resolution уже в этом году.
Многие эксперты на рынке рассматривают технологию FidelityFX Super Resolution как альтернативный ответ со стороны AMD на продвижение своей технологии суперсэмплинга взамен использования глубокого обучения в виде DLSS у ее главного конкурента - компании NVIDIA.
Механизм NVIDIA DLSS был разработан в недрах компании NVIDIA с учетом архитектурных решений ее видеокарт, поэтому он предназначен для использования исключительно на графических картах NVIDIA. Этот механизм позволяет использовать методы глубокого обучения и в режиме реального времени повышать разрешение изображений с соблюдением правдоподобия выводимых на сцене объектов.
Скотт Херкельман подтвердил, что технология AMD FidelityFX Super Resolution действительно внешне похожа на то, как работает NVIDIA DLSS. Сейчас FidelityFX Super Resolution все еще находится в разработке, и компанию еще ждет много работы. Но AMD ведет разработку собственной (а не аналогичной) технологии апскейлинга, которая позволит отображать игры с более высоким разрешением.
У AMD уже имеется технология виртуального суперсэмплинга - Virtual Super Resolution, когда создается сверхвысокое разрешение (выше собственного разрешения дисплея, вплоть до 4K), а затем с него происходит обратное масштабирование до более низкого разрешения. Когда эта функция включена, то появляется возможность использовать виртуальные разрешения, превышающие собственное разрешение дисплея. Такая поддержка будет доступна в большом количестве игр и приложений, включая рабочий стол Windows. Является ли FidelityFX Super Resolution развитием технологии Virtual Super Resolution, не сообщается.
В дополнение к преимуществам качества, связанным с рендерингом с более высоким разрешением, новая технология AMD способна обеспечить более широкий или более полный обзор в играх. Эта возможность может быть полезной в стратегиях реального времени или в геймерских программах по построению игровых миров, где видение большей части мира может дать пользователю преимущество.
Скотт Херкельман отметил, что AMD постарается запустить новый механизм FidelityFX Super Resolution уже в этом году. «Мы верим, что сможем сделать это в этом году, но в то же время у нас впереди еще много работы. Нам нужно убедиться, что можно надежно обеспечить высокое качество изображения. Нам нужно убедиться, что движок способен масштабироваться при разных разрешениях. В то же время наши разработчики игр довольны тем, чего мы уже достигли».
Скотт Херкельман также отметил, что FidelityFX Super Resolution на самом деле построена принципиально иначе, чем NVIDIA DLSS. Работа этой технологии основана на других принципах, отличных от механизмов машинного обучения, как у конкурента.
На самом деле это очевидно, потому что графические процессоры RDNA не имеют тензорных ядер. Поэтому использование обычных ядер для ускорения вычислений машинного обучения будет приводить к «большим тормозам».
В то же время реализация суперразрешения методами Microsoft DirectML также не требует тензорных ядер, и, как отметил Скотт Херкельман, нужного результата можно добиться и «другими способами».
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