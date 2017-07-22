Компания 90-Points, входящая в группу Xiaomi, выпустила складной зонтик-универсал, который оснащен различными полезными технологиями и приспособлениями, которые раньше отсутствовали у других моделей. Как отмечает производитель, зонтик обеспечивает автоматическое обратное складывание и раскрытие.
Одним из самых популярных преимуществ нового зонта является то, что он может автоматически складываться и раскрываться, практически всегда оставаясь сухим. В отличие от обычных зонтов, компания 90-Point использует конструкцию обратного автоматического складывания.
Речь идет о том, что влажная внешняя часть зонта будет складываться внутрь, а сухая - наружу. Такая особенность значительно облегчает передвижение с мокрым зонтом. Сам зонт изготовлен из водоотталкивающей ткани высокой плотности, поэтому для высыхания зонта не потребуется много времени. Влага «скатывается» с его поверхности наружу.
Для зонта используется особая ткань. Они обеспечивает соматосенсорное охлаждение на 3-7°С. Это означает, что зонт всегда будет казаться на ощупь прохладным.
Следующая полезная функция - это оснащение зонта светодиодным фонариком высокой яркости. Зонт в этом случае позволяет не только скрыться от дождя, но и освящать дорогу в темное время суток. Это особенно полезно при прогулке под дождем.
Светодиодные элементы расположены в основании ручки и позволяют освещать дорогу, формируя луч диаметром около 10 см. Внутри ручки зонта имеется отсек для съемного аккумулятора большой емкости 120 мАч.
Зонт обладает также хорошим солнцезащитным эффектом, поскольку ткань разработана с использованием специальной технологии анти-УФ обработки. Ткань не только блокирует прохождение яркого света, но и изолирует от передачи тепла. Применяемое покрытие устойчиво и не разрушается ни от действия дождя, ни от истирания.
Конструкция зонта изготовлена из стекловолокна и отличается высокой прочностью. Ветровая стойкость оценивает на уровне 6. Есть вандалоустойчивый предохранительный замок.
Цена чудо-зонта - около 15 долларов (1100 руб.).
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