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Новым контроллерам PSVR для PS5 не понадобятся внешние датчики

18 марта 2021, 23:07




Спустя месяц после официального анонса нового поколения PlayStation VR для PS5Ю компания Sony раскрыла детали новых VR-контроллеров для игровых приставок PlayStation 5.

Новым контроллерам PSVR для PS5 не понадобятся внешние датчики


Прежде всего, что отмечают эксперты, в новых контроллерах сохранены отдельные функции традиционных геймпадов DualSense для PS5. Например, имеются адаптивные триггеры, обладающие тактильной отдачей, меняющейся в зависимости от игровой ситуации. Новые контроллеры PSVR также обладают тактильной обратной связью, которая «оптимизирована с учетом ее форм-фактора».

В новом контроллер PSVR также нашли применение также функции других VR-контроллеров. В качестве примера упоминают Oculus Touch. Сохранена его форма «шара», благодаря которой удается отлично уложить в руки контроллер, и, по мнению многих геймеров, они прекрасно ощущаются в руках.

Отмечается, что все управляющие кнопки расположены «на своих местах» и обладают лёгким ходом. Чтобы осуществить нажатие любой клавиши, требуется совершить самые минимальные усилия и перемещения. Для возврата в исходное положение не требуется сложных движений.

Новым контроллерам PSVR для PS5 не понадобятся внешние датчики


Новый контроллер PSVR оснащен также функцией «распознавания». Она безошибочно определяет расположение большого, указательного и среднего пальцев. Контроллер способен «чувствовать», когда пальцы просто опираются на соответствующие части контроллера, даже без нажатия на кнопки.

Средним пальцем можно легко дотянуться до «кнопки захвата», расположенной на внутреннем крае контроллера. Эта кнопка используется для захвата игровых объектов.

По заверению Sony, контроллер «хорошо сбалансирован и удобен» в работе, его размеры выбраны так, чтобы подходить для рук любого размера.

Новым контроллерам PSVR для PS5 не понадобятся внешние датчики


Каждый отдельный контроллер PSVR оснащен аналоговым джойстиком и двумя полноразмерными лицевыми кнопками. Это представляет собой значительное улучшение на фоне устаревших рычагов контроллеров движения PlayStation Move.

Как отметила Sony, использование новых контроллеров потребует «их отслеживания со стороны VR-гарнитуры». Это означает, что для работы с ними не понадобятся ни HD-камера PS5, ни какие-либо другие внешние датчики. Отслеживание рук в 3D-пространстве полностью контролируется с помощью VR-гарнитуры.

Новым контроллерам PSVR для PS5 не понадобятся внешние датчики


Пока нет полной ясности, будет ли гарнитура сама использовать внешнюю камеру для отслеживания или нет. Зато известно, что современные автономные гарнитуры, такие как Oculus Quest, способны на качественное автономное отслеживание положения головы. Видимо, что-то аналогичное можно ожидать и для новых контроллеров PSVR.



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