Компания TP-Link представляет настольный мультигигабитный коммутатор TL-SG108-M2, входящий в линейку сетевых устройств Omada. Он оснащен 8 портами 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают высокую производительность для подключённых устройств - точек доступа, серверов, устройств NAS, рабочих станций.
При подключении портов поддерживается технология автосогласования скорости. Она позволяет автоматически подобрать правильный тип соединений, выбирая из следующих вариантов: 100 Мбит/с; 1 Гбит/с; 2,5 Гбит/с. Общая коммутационная пропускная способность устройства равна 40 Гбит/с, что подходит для развертывания сети компаний малого и среднего бизнеса, а также для домашнего использования.
Подключения происходят с минимальной задержкой и позволяют отказаться от использования дорогих стандартизированных кабелей категории 6, предназначенных для подключения Gigabit Ethernet и других сетевых устройств на физическом уровне, когда предъявляются более строгие технические требования для исключения перекрёстных помех и системных шумов по сравнению со стандартами Cat 5/5e и Cat 3.
Коммутатор TL-SG108-M2 предоставляет богатый выбор различных сценариев применения, обеспечивая очень быструю передачу данных между рабочими станциями. Мультигигабитные порты представляют собой эффективный способ полноценного сетевого подключения точек доступа с WiFi 6. Высокая скорость проводного подключения предоставляет пользователям возможность быстрого создания резервных копий рабочих станций и быстрого сохранения файлов на сервер или NAS.
Конструкция коммутатора TL-SG108-M2 отличается высокой эргономичностью. Он не имеет вентиляторов, что обеспечивает ему бесшумную работу. Прочный металлический корпус равномерно распределяет тепло и позволяет разместить устройство в любом удобном месте - на столе или на стене. Благодаря технологии авто-MDI/MDIX, пользователь может отказаться от использования перекрестного кабеля.
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