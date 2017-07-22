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Настольный коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 позволяет выстроить домашнюю сеть на 40 Гбит/с

19 марта 2021, 09:14




Компания TP-Link представляет настольный мультигигабитный коммутатор TL-SG108-M2, входящий в линейку сетевых устройств Omada. Он оснащен 8 портами 2,5 Гбит/с, которые обеспечивают высокую производительность для подключённых устройств - точек доступа, серверов, устройств NAS, рабочих станций.

Настольный коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 позволяет выстроить домашнюю сеть на 40 Гбит/с


При подключении портов поддерживается технология автосогласования скорости. Она позволяет автоматически подобрать правильный тип соединений, выбирая из следующих вариантов: 100 Мбит/с; 1 Гбит/с; 2,5 Гбит/с. Общая коммутационная пропускная способность устройства равна 40 Гбит/с, что подходит для развертывания сети компаний малого и среднего бизнеса, а также для домашнего использования.

Настольный коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 позволяет выстроить домашнюю сеть на 40 Гбит/с


Подключения происходят с минимальной задержкой и позволяют отказаться от использования дорогих стандартизированных кабелей категории 6, предназначенных для подключения Gigabit Ethernet и других сетевых устройств на физическом уровне, когда предъявляются более строгие технические требования для исключения перекрёстных помех и системных шумов по сравнению со стандартами Cat 5/5e и Cat 3.

Коммутатор TL-SG108-M2 предоставляет богатый выбор различных сценариев применения, обеспечивая очень быструю передачу данных между рабочими станциями. Мультигигабитные порты представляют собой эффективный способ полноценного сетевого подключения точек доступа с WiFi 6. Высокая скорость проводного подключения предоставляет пользователям возможность быстрого создания резервных копий рабочих станций и быстрого сохранения файлов на сервер или NAS.

Настольный коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 позволяет выстроить домашнюю сеть на 40 Гбит/с


Конструкция коммутатора TL-SG108-M2 отличается высокой эргономичностью. Он не имеет вентиляторов, что обеспечивает ему бесшумную работу. Прочный металлический корпус равномерно распределяет тепло и позволяет разместить устройство в любом удобном месте - на столе или на стене. Благодаря технологии авто-MDI/MDIX, пользователь может отказаться от использования перекрестного кабеля.

Настольный коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 позволяет выстроить домашнюю сеть на 40 Гбит/с


Информация о ценах пока отсутствует.

Настольный коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 позволяет выстроить домашнюю сеть на 40 Гбит/с




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".

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