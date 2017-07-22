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Intel запустила рекламную кампанию новой игровой графической архитектуры Xe HPG

19 марта 2021, 10:49




На проходящей в эти дни конференции для разработчиков GDC 2021 Showcase, подразделение Intel Graphics опубликовало в Твиттере рекламный тизер, посвященный выпуску новых продуктов на базе новой игровой графической архитектуры Xe HPG. Поскольку конференция посвящена играм, Intel в основном обращает внимание на будущие продукты для пользователей.

Intel запустила рекламную кампанию новой игровой графической архитектуры Xe HPG


В коротком видео, по сути, нет ничего особенного, кроме появления в кадре логотипа Xe HPG. Ролик начинается с описания архитектуры Xe LP, на базе которой построены разработки iGPU Gen12 и дискретные графические решения Iris Xe MAX. Сценарий анимации может служить намеком на то, что чипы Xe HPG будут на порядок быстрее, чем Iris Xe MAX, они нацелены на поддержку «серьезных» игр, и компания готова сражаться с NVIDIA и AMD за первенство в геймерской среде.



Однако если присмотреться внимательнее, то в луче энергии, направленном на чип Xe-LP, можно увидеть 5 слоев блоков. Эксперты сразу усмотрели в этом намек, что будущий чип будет оснащен исполнительными модулями (EU), количество которых будет «в 5 раз больше», чем у графических процессоров Xe-LP DG1 первого поколения.

Intel запустила рекламную кампанию новой игровой графической архитектуры Xe HPG


Известно, что Xe-LP DG1 имеет не больше 96 EU. Если догадка верна, то указанное сравнение подсказывает, что графический процессор Xe-HPG может получит до 480 EU.

Известно, что Intel ведет разработку графической архитектуры Xe HPG с учетом технологических возможностей смежных производителей полупроводниковой электроники - TSMC и Samsung. Это указывает на то, что Intel рассчитывает применять технологии, соответствующие уровню «менее 10 нм».

Предполагается, что архитектура Intel Xe-HPG будет запущена к концу 2021 года. Пока Intel не раскрыла подробностей, но компания подтвердила, что процессоры, основанные на этой архитектуре, будут производиться на мощностях внешнего, контрактного производителя. Ходят также слухи, что семейство Xe-HPG DG2 будет состоять из трех различных графических ускорителей: 512EU, 384EU и 128EU. Топовый чип, как ожидается, составит достойную конкуренцию графическим процессорам AMD Navi 22 и NVIDIA GA104.

В случае подтверждения наличия 512 исполнительных блоков, Intel сможет развернуть в Xe HPG 4096 унифицированных шейдеров. Ожидается, что будет реализована также поддержка современной памяти GDDR6.

Дополнение.

На одном из скриншотов, показанных в ходе видеоролика Xe-HPG, исследователи разглядели загадочное сообщение, скрытое в виде последовательности нулей и единиц. Предположив, что это является двоичным представлением некого кода, пользователь duckofdeath опубликовал в Wccftech его расшифровку. Оказалось, что оно является IP-адресом, который ведет к специальной странице ивента, посвященной запуску Xe-HPG Scavenger Hunt, а именно на страницу xehpg.intel.com.

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Там содержится заготовка, которая позволяет сделать предположение, что мероприятие, посвященное анонсу новых продуктов на базе архитектуры Xe-HPG, состоится 26 марта в 9 AM PST.

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