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HPE ошибочно раскрыла планы Intel по выпуску процессоров Ice Lake-SP

19 марта 2021, 12:34




Компания Hewlett Packard Enterprise, специализирующаяся на корпоративных поставках компьютерного оборудования и программного обеспечения, по ошибке добавила в список готовящихся к выпуску продуктов новые модели на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения.

HPE раскрыла по ошибке планы Intel выпуска процессоров Ice Lake-SP


Появившаяся информация лишний раз подтверждает, что Intel готовится к выпуску нового поколения серверных процессоров Ice Lake-SP. Пока нет полной уверенности в том, когда именно состоится анонс. Многие называют предстоящую веб-конференцию Intel Unleashed, которая должна состояться 23 марта.

Значимость события объясняется тем, что Intel наконец готова добавить в серверные процессоры следующего поколения новый уровень технологий. Например, у них появится поддержка PCIe 4.0, который обеспечит более высокую скорость выполнения операций ввода-вывода. Другое новшество - 8-канальный контроллер памяти DDR4, способный существенно увеличить пропускную способность систем работы с памятью.

В новой линейке процессоров впервые будет использоваться усовершенствованный 10-нм узел Intel на базе 10-нм техпроцесса SuperFin. Intel относит этот техпроцесс к числу «крупнейших улучшений в рамках одного техпроцесса за всю историю компании».

HPE раскрыла по ошибке планы Intel выпуска процессоров Ice Lake-SP


В просочившемся в открытый доступ списке HPE представлен ряд моделей процессоров Xeon, которые Intel собирается выпустить: 32/36/38- и 40-ядерные модели, построенные по двухкристальной схеме. Присутствие двух полупроводниковых кристаллов объясняется тем, что на одном из них может быть размещено не более 28 ядер.

Самой мощной среди перечисленных HPE моделей является процессор Intel Xeon Platinum XCC 8380. Он имеет 40 ядер с 80 потоками, рабочую частоту 2,3 ГГц и мощность 270 Вт.



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