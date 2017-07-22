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Longsys анонсировала память DDR5 и раскрыла ее официальные характеристики

19 марта 2021, 14:01




Китайская компания Longsys Electronics объявила о выпуске памяти Longsys DDR5 (ES1), выделяющуюся на фоне нынешней памяти DDR4 значительными улучшениями в функциях и производительности. Новая память отличается от предшественницы архитектурой. Прототипы DDR5 выпущены в двух разновидностях: 1-Rank x8 и 2-Rank x8.

Longsys анонсировала память DDR5 и раскрыла ее официальные характеристики


Первый тип (1-Rank x8) относится к одноранговой памяти (Single Rank) с 8-битной шиной доступа, второй (2-Rank x8) - к двухранговой памяти (Quad Rank) с аналогичной шиной 8x. Память выпускается в стандартной компоновке PC Unbuffered DIMM 288PIN On-die-ECC и имеет два варианта емкости - 16 и 32 Гбайт.

Longsys анонсировала память DDR5 и раскрыла ее официальные характеристики


Производитель впервые разместил результаты экспериментальных тестов, проведенных с новыми модулями памяти в бенчмарках Ludashi и AIDA64. Они были получены на отладочной системе с экспериментальной материнской платой Intel AlderLake-S ADP-S CRB при использовании модулей памяти Longsys DDR5 32 Гбайт под управлением ОС Windows 10 Pro x64.

Как показывают данные BIOS, новая архитектура DDR5 использует два независимых 32-битных канала доступа.

Longsys анонсировала память DDR5 и раскрыла ее официальные характеристики


В китайском тесте на производительность Ludashi модуль памяти Longsys DDR5 32 Гбайт набрал более 190 000 баллов. В более традиционном, «глобальном» тесте AIDA64 новая память показала также высокие результаты на всех операциях: чтение/запись/копирование/длительность задержек.

Longsys анонсировала память DDR5 и раскрыла ее официальные характеристики


Для сравнения производитель указал в опубликованном пресс-релизе аналогичные характеристики, полученные предыдущей памятью DDR4.



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