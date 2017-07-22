В рамках Конференции для разработчиков игр GDC 2021 компания Intel провела презентацию, на которой показала в действии ноутбук, оснащенный 8-ядерным процессором Tiger Lake-H с тактовой частотой до 5,0 ГГц. Эта модель процессора только готовится к выпуску. Демонстрация раскрыла некоторые важные преимущества, которые дает использование нового флагманского процессора Intel для ноутбуков.
Тестовый «стенд» работал на модели процессора Core i9-11980HK, как решили эксперты. Демонстрация опытного образца проводилась впервые.
Восьмиядерный процессор Core i9 Tiger Lake-HK 11-го поколения поддерживает технологию гиперпоточных вычислений Hyper-Threading на частоте 5,0 ГГц сразу «на нескольких ядрах». Известно, что ядра выстроены на архитектуре Willow Cove и изготавливаются на базе 10 нм техпроцесса. Фактически новая модель является первой среди высокопроизводительных чипов Intel, изготавливаемая на новых технормах, чем 14-нм образцы, которая широко представлена сейчас у Intel.
Intel не раскрыла базовые частоты процессора и количество ядер. Ничего также не было сказано, имелась ли у системы дискретная графика или нет. Большинство экспертов сошлись во мнении, что Intel использовала встроенную графику на базе Xe-LP.
Отмечается, что процессоры Intel Tiger Lake-H могут иметь на борту до восьми ядер с микроархитектурой Willow Cove, до 24 Мбайт кэш-памяти L3 и новый контроллер памяти DDR4.
Новые процессоры имеют многочисленные улучшения по сравнению с другими процессорами, включая наличие 20 линий PCIe 4.0. Этот интерфейс может использоваться для подключения к графическим дискретным процессорам нового поколения, высокопроизводительным твердотельным накопителям. Есть также встроенная поддержка Thunderbolt 4.
Для демонстрации нового процессора Intel использовала игру Total War в стиле RTS (стратегия реального времени). Выбор объясняется тем, что в такой игре требуется интенсивное использование различных возможностей процессора.
По заявлению Intel, мобильные компьютера на базе нового чипа появятся на рынке во 2 кв. 2021 года.
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