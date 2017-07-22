Если характеристики графического процессора Navi 22 XT, предназначенного для графических плат серии Radeon RX 6700 XT верхнего и среднего уровня, нам уже давно известны, то подробностей о чипах Navi 23 и Navi 24 до сих пор было не так много. Ситуацию меняет пост популярного поставщика слухов KittyYYuko. Он опубликовал очень ценные сведения о будущем чипе Navi 23.
В твите KittyYYuko упоминается графический ускоритель под названием Dimgrey Cavefish. Это внутреннее кодовое наименование, которое используется AMD для обозначения чипов Navi 23. Впервые об этом стало известно из листингов Linux и macOS.
Согласно твиту, графический процессор Navi 23 предназначен для высококлассных игр в разрешении 1080p. Он оснащен 32 вычислительными блоками, что говорит о 2048 потоковых процессорах. Это на четверть меньше, чем у Navi 22.
Чип использует 128-битную шину для доступа к памяти с пропускной способностью до 16 Гбит/с, а размещаемый объем самой видеопамяти GDDR6 может составлять до 8 Гбайт.
В состав чипа входит 64 Мбайт кэш-памяти Infinity Cache. Площадь кристалла составляет 236 мм2, что на 100 мм2 больше площади кристалла Navi 22.
Многих интересует цена графического процессора AMD Navi 23. Со слов KittyYYuko, она составит около 384 долларов (28 500 руб.).
Анонс нового графического процессора должен состояться в апреле. До текущего момента не было ясности, будет ли Navi 23 запускаться под серией видеокарт Radeon RX 6600 или RX 6500, но после появления информации о готовящемся выпуске 6600 XT со 192-битной шиной можно предположить, что Navi 23 предназначен для оснащения видеокарт последней серии. Этот чип также будет использоваться в мобильных игровых моделях видеокарт начального уровня.
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