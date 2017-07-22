Игровой облачный сервис NVIDIA GeForce Now в России, позволяющий сделать игровым любой компьютер, сообщил о снятии ограничений, возникших вследствие нехватки вычислительных мощностей сервиса. В результате возникших проблем, в декабре 2020 года сервис был вынужден ввести ограничения на длительность игровых сессий, сократив их с 6 до 4 часов для премиум-подписчиков. Вдобавок к этому недостаток ресурсов приводил к возникновению очередей среди геймеров.
Как сообщила пресс-служба GFN.ru, на базе которой осуществляется поддержка игрового сервиса GeForce Now в России, после проведения «большой работы» теперь на премиум-подписке «очередей нет».
Игровой сервис GeForce NOW заработал в России с 3 октября 2019 года. Любой пользователь имеет возможность создать образ мощного игрового компьютера, размещенный на облачных серверах сервиса. Пользователь получает доступ и может запускать там игру, транслируя на свой компьютер только видео. Вся вычислительная работа передается облачным серверам NVIDIA. Это позволяет играть в любимые игры на любом компьютере.
Однако в декабре 2020 года в игровом сервисе GFN.ru стали возникать большие очереди за выделением облачных ресурсов. Особенно заметны они стали, когда в сети появилась новинка Cyberpunk 2077. Она вызвала ажиотажный интерес, и сервис оказался не готов к такому наплыву геймеров. Возникли ситуации исчерпания доступных вычислительных ресурсов, которые приводили к возникновению очередей. В результате команде NVIDIA пришлось ввести ограничения на длительность игровой сессии. Она была сокращена до 4 часов для премиум-аккаунтов. Пользователи с бесплатной подпиской получали возможность пользоваться игровым сервисом в пределах 1-часовых сессий.
Пресс-служба GFN.ru сообщает, что начиная с 19 марта 2021 года, разработчики вернули 6-часовые игровые сессии, и сейчас проблема решена.
Для восстановления потерянной репутации NVIDIA также ввела компенсации за ожидание в очереди GeForce Now. Начиная с 19 марта 2021 года, каждый игрок с премиум-подпиской, которому придется провести в ожидании начала сессии более 15 минут, будет автоматически получать код на дополнительный день премиум-доступа. Подписка на месяц стоит 999 рублей.
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