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Qualcomm выпустит Snapdragon на базе процессора NUVIA в 2022 году вместе с выходом Apple M3

19 марта 2021, 19:30




В начале этого года американская компания Qualcomm объявила о приобретении команды разработчиков NUVIA, занимающейся разработкой процессоров и технологий на архитектуре ARM для центров обработки данных. Созданный ими чипсет Orion, в состав которого входит ARM-процессор Phoenix, оказался более высокоэффективным с точки зрения отношения производительности на Вт потребленной энергии, чем процессоры Intel/AMD x86_64, уже при выходе первой версии продукта. Позднее, с выходом моделей следующего поколения, удалось добиться преимущества и над другими моделями процессоров на рынке, начиная от Apple A13 до Ryzen 7 4700U и Core i7 8750H.

Qualcomm выпустит Snapdragon на базе процессора NUVIA в 2022 году вместе с выходом Apple M3


После объявления о завершении процедуры поглощения NUVIA за 1,4 млрд долларов, Qualcomm заявила, что созданные в NUVIA процессоры будут интегрированы в широкий портфель продуктов Qualcomm. Среди будущих продуктов были названы флагманские смартфоны, ноутбуки следующего поколения и цифровые тренажеры, а также системы Advanced Driver Assistance Systems, различные прикладные системы расширенной реальности и инфраструктурные сетевые решения.

Qualcomm также объявила, что первые образцы чипсетов Qualcomm Snapdragon с новым процессором NUVIA внутри появятся во второй половине 2022 года. Они будут устанавливаться в высокопроизводительные ультрапортативные ноутбуки.

В этой связи эксперты отмечают, что к концу 2022 года компания Apple также собирается выпустить свой чипсет серии M 3-го поколения. Будет ли будущий чипсет Qualcomm Snapdragon на базе NUVIA сопоставим по производительности с Apple M3? Ответ смогут дать только сравнительные тесты.



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