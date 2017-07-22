В начале этого года американская компания Qualcomm объявила о приобретении команды разработчиков NUVIA, занимающейся разработкой процессоров и технологий на архитектуре ARM для центров обработки данных. Созданный ими чипсет Orion, в состав которого входит ARM-процессор Phoenix, оказался более высокоэффективным с точки зрения отношения производительности на Вт потребленной энергии, чем процессоры Intel/AMD x86_64, уже при выходе первой версии продукта. Позднее, с выходом моделей следующего поколения, удалось добиться преимущества и над другими моделями процессоров на рынке, начиная от Apple A13 до Ryzen 7 4700U и Core i7 8750H.
После объявления о завершении процедуры поглощения NUVIA за 1,4 млрд долларов, Qualcomm заявила, что созданные в NUVIA процессоры будут интегрированы в широкий портфель продуктов Qualcomm. Среди будущих продуктов были названы флагманские смартфоны, ноутбуки следующего поколения и цифровые тренажеры, а также системы Advanced Driver Assistance Systems, различные прикладные системы расширенной реальности и инфраструктурные сетевые решения.
Qualcomm также объявила, что первые образцы чипсетов Qualcomm Snapdragon с новым процессором NUVIA внутри появятся во второй половине 2022 года. Они будут устанавливаться в высокопроизводительные ультрапортативные ноутбуки.
В этой связи эксперты отмечают, что к концу 2022 года компания Apple также собирается выпустить свой чипсет серии M 3-го поколения. Будет ли будущий чипсет Qualcomm Snapdragon на базе NUVIA сопоставим по производительности с Apple M3? Ответ смогут дать только сравнительные тесты.
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