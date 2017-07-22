Гарнитура смешанной реальности, разработку которой ведет Apple, будет оснащена новой системой отслеживания взгляда, заявил аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) в информационной записке для инвесторов. Его оценки планов компании Apple считаются в отрасли как одни из наиболее авторитетных.
Принцип работы системы отслеживания будет предусматривать использование нескольких излучателей. Испускаемые ими световые волны в невидимой части спектра будут отражаться и улавливаться приемными устройствами. Таким образом будет собираться информация о движении глаз.
Новая система отслеживания взгляда научится анализировать собранную информацию, что позволит влиять в реальном времени на изображение, выводимое на экран, используя различные алгоритмы. Система будет способна определять, куда именно смотрит пользователь, и адаптировать контент на экране, который пользователь получает через дисплей.
Куо отметил, что большинство ныне существующих аналогичных устройств управляются портативными контроллерами. Как показывает практика, они не обеспечивают нужное удобство в работе. Система отслеживания взгляда, создаваемая Apple, будет обладать, по его мнению, рядом преимуществ. Она будет использовать интуитивно понятный, визуальный опыт, что позволит беспрепятственно взаимодействовать с внешней средой.
Apple предоставит также более интуитивное управление с помощью движений глаз. Будущая система сможет реализовать эффект снижения разрешения на экране, который будет распространяться на те области, куда не попадает взгляд пользователя. Это позволит снизить вычислительную нагрузку и поможет экономить питание.
Пока нет информации, научится ли гарнитура Apple распознавать радужную оболочку глаз. Со слов Куо, такая функция идентификации возможна для гаджетов с определенным техническим оснащением. Если эту функцию удастся реализовать, то Apple сможет также предложить «более интуитивный метод для работы с платежной функцией Apple Pay» при использовании гарнитуры.
Ранее Куо также оценил сроки выпуска новой гарнитуры смешанной реальности. По его оценкам, Apple сделает это в «середине 2022 года». В 2025 году ожидается выпуск очков дополненной реальности.
По другим слухам, аппаратное оснащение гарнитуры Apple будет предусматривать использование дисплеев Sony на базе micro-OLED технологии. Это обеспечит «прозрачную дополненную реальность», а также работу различных функций, связанных с виртуальной реальностью.
Ожидается, что гарнитура Apple будет «портативной» и легче, чем другие головные устройства виртуальной реальности, представленные на рынке. В то же время она будет иметь более высокую цену и может стоить около 1000 долларов (73 000 руб.).
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