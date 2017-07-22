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Apple усовершенствовала технологию сканирования отпечатков пальцев Touch ID

20 марта 2021, 20:29




Недавно стало известно о патентной заявке Apple, которая проливает свет на ведущиеся компанией работы по совершенствованию технологии встроенного подэкранного сканирования отпечатков пальцев. Эта новость заставила многих заговорить о появлении функции Touch ID в будущих смартфонах iPhone.

Патентная заявка была найдена среди документов Управления по патентам и товарным знакам США. Она носит название «Распознавание отпечатков пальцев через дисплей путем внеосевой угловой подсветки». В ней приведено описание, как повысить точность и надежность распознавания отпечатков пальцев путем создания снимка через расположенный под поверхностью дисплея сканер.

Apple усовершенствовала технологию сканирования отпечатков пальцев Touch ID


Большинство существующих оптических подэкранных систем сканирования отпечатков пальцев используют световую подсветку дисплея. С их помощью происходит подсветка пальца, а чувствительные сенсорные точки, расположенные опд поверхностью дисплейного слоя, получают отраженный свет, проходящий через крошечные отверстия между пикселями. Подэкранный датчик считывает отпечаток пальца, что позволяет аутентифицировать пользователя.

Однако традиционная технология отличается «низкой пропускной способностью и требует учитывать дифракцию», вызванную наличием дисплейной матрицы. В результате изображение отпечатка может получаться с низкой контрастностью и отличаться низким отношением сигнал/шум. Это затрудняет считывание изображения и потенциально увеличивает время на обработку и аутентификацию.

Apple описывает свою технологию как «улучшенную подэкранную систему распознавания отпечатков». В отличие от других существующих сканеров, используемых на устройствах Android, она применяет иную технологию. Apple называет ее как «внеосевая угловая подсветка». По оценкам Apple, ее технология обеспечивает более эффективное считывание отпечатков, не приводя к росту размеров самой сенсорной системы.

Apple усовершенствовала технологию сканирования отпечатков пальцев Touch ID


Система Apple предусматривает создание «слоя из элементов, которые излучают свет сквозь прозрачное покрытие и обеспечивают прием отраженных световых лучей от сканируемой поверхности и передачи их в нижележащий слой». Отраженные лучи пропускаются через слой, играющий роль коллиматора, чтобы затем обработать полученное изображение с помощью пиксельного датчика.

По словам аналитика Мин-Чи Куо, Apple планирует внедрить оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев по крайней мере на одной из моделей iPhone High end класса в 2023 году. Но аналитики Barclays недавно высказали предположение, что эта функция «скорее всего» появится уже в этом году на iPhone 13.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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