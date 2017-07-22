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Samsung анонсировал новую линейку мониторов 2021 года

22 марта 2021, 09:47




Компания Samsung Electronics анонсировала выпуск новой линейки мониторов 2021 года. В нее входит 12 моделей мониторов с высоким разрешением, сгруппированные в трех сериях - S8, S7 и S6. Со слов производителя, все модели передают более 1 млрд цветов, отличаются высокой яркостью и поддержкой улучшенной технологии HDR 10, которая позволяет максимально реалистично воспроизводить видео. Углы обзора составляют 178°. Мониторы разработаны для профессиональной работы.

Samsung анонсировал новую линейку HD-мониторов 2021 года


Все модели получили сертификат энергоэффективности Eco Saving Plus Шведской конфедерации профессиональных работников (TCO), выдаваемый для экологичных продуктов нового поколения, а также сертификат экологической оценки EPEAT. Технология Eco Saving Plus отражает возможность снижения энергопотребления до 10% за счет автоматической регулировки яркости затемненных участков при сохранении общей визуальной яркости и естественности изображения.

Samsung анонсировал новую линейку HD-мониторов 2021 года


Все мониторы имеют сертификат Intelligent Eye Care от TÜV Rheinland, отражающий отсутствие вредного излучения в синем диапазоне частот.

Флагманская модель S8 новой линейке мониторов обеспечивает разрешение UHD и доступна в вариантах с диагональю 27 и 32 дюйма. Модели S8 предоставляют покрытие 99% цветовой гаммы sRGB. Они оснащены скоростным интерфейсом, позволяющим передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с через порт USB-C. Кроме этого, представляются интерфейс USB 3.0 и USB-концентратор, обеспечивающие удобство и универсальность в эксплуатации.

Модели S7 имеют аналогичное разрешение UHD и поставляются на рынок с диагональю 27 и 32 дюймов. Производитель отмечает их практически безрамочный дизайн, который позволяет сосредоточиться на работе и отличается удобной функцией наклона.

Samsung анонсировал новую линейку HD-мониторов 2021 года


Модели серии S6 представлены самым широким выбором диагонали: 34, 32, 27 и 24 дюйма. Они поддерживают разрешение QHD (2560х1440 пикселей), функции PBP («Picture by picture») и PIP («Picture-in-picture»). Первая позволяет транслировать изображение с двух различных входов на левой и правой сторонах экрана, вторая - отображать на экране основное изображение какого-либо канала во весь экран, выводя одновременно уменьшенное изображение другого канала в углу основного изображения. Встроенная функция Wake On Lan (WOL) позволяет удаленно включать подключенный компьютер с другого устройства.

Samsung анонсировал новую линейку HD-мониторов 2021 года


Серия S6 поддерживает настраиваемые функции поворота, наклона и поворота, что позволяет находить идеальный угол обзора, поскольку они могут поворачивать экран и переключаться между портретным и альбомным режимами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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