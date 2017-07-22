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В линейке майнинг-карт NVIDIA появится флагманский ускоритель CMP HX на базе GA100

22 марта 2021, 11:31




В сети появилась информация, распространенная известным поставщиком слухов kopite7kimi. Он заявил, что в линейке майнинг-карт NVIDIA скоро может появиться новая флагманская модель CMP HX, которая до сих не упоминалась в утечках.

В линейке майнинг-карт NVIDIA появится флагманский ускоритель CMP HX на базе GA100


Поводом для таких слухов стал графический процессор Ampere под названием NVIDIA A100, который был анонсирован летом прошлого года и выпущен еще за несколько месяцев до линейки GeForce RTX 30. В отличие от моделей, ориентированных на поддержку игр, решение GA100 было разработано изначально под вычислительные нагрузки, в том числе для ИИ.

Как сообщает NVIDIA, ускоритель A100, оснащенный большим набором тензорных ядер, обеспечивает заметно более высокое по сравнению с другими моделями ускорение в операциях ИИ, анализа данных и HPC в решении самых сложных вычислительных задач. A100 на базе архитектуры NVIDIA Ampere рассматривался до сих пор как ядро для дата-центра на базе технологий NVIDIA.

В линейке майнинг-карт NVIDIA появится флагманский ускоритель CMP HX на базе GA100


Известно, что A100 имеет до 20 раз более высокую производительность по сравнению с предыдущими решениями. Каждый GPU A100 можно разделить на семь инстансов для быстрой адаптации к постоянно меняющимся запросам. A100 доступен в двух конфигурациях: на 40 и 80 Гбайт. A100 на 80 Гбайт обладает самой быстрой в мире пропускной способностью памяти более 2 Тбайт/с, что позволяет работать с крупными моделями и наборами данных.

По мнению kopite7kimi, ускоритель A100 станет «монстром майнинга». И вслед за этим он объявил, что у NVIDIA есть планы дорастить свою линейку майнинг-ускорителей CMP HX пятой моделью, построенной на базе этого «процессорного монстра».



Упоминаний о таких планах до сих пор не было. Ускоритель NVIDIA A100 был представлен в форм-факторе SXM, ориентированном на серверное применение. Позже NVIDIA представила модель с интерфейсом PCIe и пассивным охлаждением, но все равно эта модель предназначалась для установки в ЦОДах.

В линейке майнинг-карт NVIDIA появится флагманский ускоритель CMP HX на базе GA100

NVIDIA A100 PCIe


Ни у кого не вызывает сомнений, что графический ускоритель Ampere GA100 способен обеспечить очень высокую производительность при майнинге, выше, чем дают игровые графические процессоры GA102+. Объяснение простое - его архитектура изначально спроектирована с оптимизацией под вычислительные операции, а не для графических расчетов. Однако сдерживающим фактором будет выступать цена. Выпущенная модель ускорителя NVIDIA A100 PCIe продается сейчас по цене 10 000 долларов (730 000 руб.) и рассчитана исключительно на применение в ЦОДах. Майнинг-модель для линейки CMP, которая могла бы найти спрос на массовом рынке, должна иметь значительно меньшую цену.

Тензорное ядро A100 способно предоставить вычислительную мощность до 19,5 TLFOP (на операциях с одинарной точностью). Эта карта оснащена 40 Гбайт высокоскоростной кэш-памяти HBM2 с пропускной способностью 1,6 Тбайт/с.

Отмечается, что для майнинга на основе GA100, вероятно, не потребуется использовать все пять стеков памяти HBM2. Разумная оценка позволяет сократить ее до одного стека HBM2 объемом 8 Гбайт. Такая оценка объясняется тем, что текущий размер DAG (направленного ациклического графа) для Ehtereum, являющегося основой для вычислений, составляет 3,49 Гбайт, а для Ethereum Classic - 3,58 Гбайт. Сокращение объема доступной памяти HBM2 позволит значительно снизить цену майнинг-ускорителя.

Пока нет информации о сроках появления «гипотетической» майнинг-карты премиального уровня.

В линейке майнинг-карт NVIDIA появится флагманский ускоритель CMP HX на базе GA100




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