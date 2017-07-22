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Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года

22 марта 2021, 13:10




После анонса свежих настольных процессоров Intel Rocket Lake-S 11-го поколения в сети появилась новая порция информации о будущих продуктах процессорного ряда Intel. Речь идет о еще не анонсированных процессорах Intel Core 12-го поколения, которые относятся к новой платформе Intel Alder Lake-S и предназначены, предположительно, для настольных компьютеров массовых серий.

Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года


THG.ru уже сообщал о них, рассказывая о тестах китайской компании Longsys с новой памятью DDR5, которые будут поддерживаться процессорами новой платформы Alder Lake-S. Теперь в сети появились слайды из презентации Intel по будущему семейству процессоров. Они раскрывают дополнительную полезную информацию.

В частности, сообщается о существенном росте производительности новых моделей процессоров в однопоточных операциях. Он составит до 20%. Причину роста связывают с использованием нового дизайна ядра Golden Cove и переходом на 10-нм техпроцесс SuperFin.

Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года


Согласно слайдам, в новых процессорах будет применяться гибридная архитектура, сочетающая небольшие высокоэффективные ядра с невысокой производительностью и крупные высокопроизводительные ядра. Каждый из названных блоков может содержать до восьми ядер, а их общее количество составит 16.

Новые процессоры будут предоставлять интерфейсы PCIe 4.0 и PCIe 5.0. Помимо существующей памяти DDR4, будет обеспечена совместимость также с памятью нового поколения DDR5 4800 МГц.

Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года


Для установки процессоров Intel планирует выпустить новый тип сокета LGA1700. Корпус процессоров планируется также изменить. Его размеры потребуют модернизации решений по охлаждению, поскольку существующих варианты для LGA115X и LGA1200 станут несовместимы.

Планируется выпуск нового чипсета серии с поддержкой PCIe 3.0 и PCIe 4.0 Сохранится и традиционный «джентельменский набор» коммуникационных интерфейсов материнской платы: USB, SATA и сетевые технологии.

Материнские платы начального уровня серии 600 будут поддерживать только память DDR4 с частотой до 3200 МГц, платы старшего класса Z690 получат поддержку DDR5.

Intel уже подтвердила, что выпуск новых процессоров Alder Lake намечен на конец этого года. В то же время информации, относятся ли они к настольной или мобильной серии, пока не предоставлено, хотя эксперты считают, что они будут ориентированы на настольное применение.



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