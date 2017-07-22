После анонса свежих настольных процессоров Intel Rocket Lake-S 11-го поколения в сети появилась новая порция информации о будущих продуктах процессорного ряда Intel. Речь идет о еще не анонсированных процессорах Intel Core 12-го поколения, которые относятся к новой платформе Intel Alder Lake-S и предназначены, предположительно, для настольных компьютеров массовых серий.
THG.ru уже сообщал о них, рассказывая о тестах китайской компании Longsys с новой памятью DDR5, которые будут поддерживаться процессорами новой платформы Alder Lake-S. Теперь в сети появились слайды из презентации Intel по будущему семейству процессоров. Они раскрывают дополнительную полезную информацию.
В частности, сообщается о существенном росте производительности новых моделей процессоров в однопоточных операциях. Он составит до 20%. Причину роста связывают с использованием нового дизайна ядра Golden Cove и переходом на 10-нм техпроцесс SuperFin.
Согласно слайдам, в новых процессорах будет применяться гибридная архитектура, сочетающая небольшие высокоэффективные ядра с невысокой производительностью и крупные высокопроизводительные ядра. Каждый из названных блоков может содержать до восьми ядер, а их общее количество составит 16.
Новые процессоры будут предоставлять интерфейсы PCIe 4.0 и PCIe 5.0. Помимо существующей памяти DDR4, будет обеспечена совместимость также с памятью нового поколения DDR5 4800 МГц.
Для установки процессоров Intel планирует выпустить новый тип сокета LGA1700. Корпус процессоров планируется также изменить. Его размеры потребуют модернизации решений по охлаждению, поскольку существующих варианты для LGA115X и LGA1200 станут несовместимы.
Планируется выпуск нового чипсета серии с поддержкой PCIe 3.0 и PCIe 4.0 Сохранится и традиционный «джентельменский набор» коммуникационных интерфейсов материнской платы: USB, SATA и сетевые технологии.
Материнские платы начального уровня серии 600 будут поддерживать только память DDR4 с частотой до 3200 МГц, платы старшего класса Z690 получат поддержку DDR5.
Intel уже подтвердила, что выпуск новых процессоров Alder Lake намечен на конец этого года. В то же время информации, относятся ли они к настольной или мобильной серии, пока не предоставлено, хотя эксперты считают, что они будут ориентированы на настольное применение.
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