После того, как NVIDIA ввела программный ограничитель производительности своих видеокарт GeForce RTX 3060, добавив его через обновление драйвера, казалось, что майнеры попали в безвыходную ситуацию. Но позднее выяснилось, что даже для самые сложные проблемы часто имеют самые простые решения. И такое решение, похоже, нашлось. Оно потребует установки всего одной дополнительной детали, которая стоит всего 5,99 долларов (450 руб.).
В последнее время видеокарта GeForce RTX 3060 среднего уровня стала особенно популярной среди майнеров. Причина очевидна: она обеспечивает высокую производительность при майнинге Ethereum. Поэтому NVIDIA внедрила алгоритм защиты от майнинга именно в GeForce RTX 3060. Но... механизм блокировки просуществовал недолго.
Как бы это странно ни звучало, но NVIDIA сама отдала ключи от своих секретов. Речь идет о злополучной ошибке с выпуском бета-драйвера GeForce, который отключил ограничитель. Анализ его работы позволил майнерам найти «общее решение».
Суть истории такова. Как оказалось, бета-драйвер вводит разблокировку на майнинг Ethereum не для всех вариантов установки. Выяснилось, что все равно остаются определенные ограничения. Анализ этих исключений позволил найти решение.
Для ясности, действие введенного NVIDIA ограничения можно описать в следующем виде. Драйвер требует от видеокарты GeForce RTX 3060 поддержку обмена данными с материнской платой, как минимум, через интерфейс PCIe 3.0 x8, проверяя его на пропускную способность. Тем самым NVIDIA постаралась исключить вариант установки переходной платы PCIe x1, через которую можно было бы «обмануть» драйвер, что к системе подключена именно карта GeForce RTX 3060. Кроме того, NVIDIA требует проверки, что к GeForce RTX 3060 подключен монитор через порт HDMI или выход DisplayPort.
Майнеры быстро сообразили, что введенные NVIDIA условия не являются строгими, как может показаться с первого взгляда. Требование подключения через PCIe 3.0 x8 означает, что нужно подобрать материнскую плату с достаточным количеством слотов PCIe 3.0 x8 для размещения на ней всех намеченных видеокарт GeForce RTX 3060. Второе требование могло оказаться неосуществимым, поскольку требовало подключения к каждой карте GeForce RTX 3060 по одному монитору, что явно выходит за рамки «бюджета».
Майнеры выяснили, что драйвер NVIDIA не настолько умен. Производитель не ввел проверки на фактическую идентификацию дисплея. Поскольку драйвер не проверяет, подключен ли настоящий дисплей, или просто стоит HDMI-заглушка, то достаточно сходить в Amazon и купить за 5,99 долларов (450 руб.) заглушку HDMI-порта. Как показали эксперименты, она легко «обманывает» драйвер NVIDIA, заставляя его думать, что дисплей действительно присутствует, хотя на самом деле его нет.
Дальше осталось только проверить гипотезу на практике. Это осуществил пользователь портала Quasar Zone. Он наглядно показал, что такой обходной путь работает.
Его майнинг-конфигурация состояла из четырех видеокарт GeForce RTX 3060, каждая из которых обеспечила хешрейт около 48 MH/s. Общая средняя производительность собранной системы составляет 192 MH/s.
Для работы стенда даже не потребовалось переходить на более современную платформу. В системе использовался 2-ядерный процессор Intel Pentium G3220 Haswell и материнская плата Gigabyte G1.Sniper 5. Пользователь подтвердил, что его стенд также справляется и при запуске майнинга через Maximus VI Extreme. Обе материнские платы похожи между собой: имеют четыре слота расширения PCIe 3.0 x16, что позволяет разместить в них до четырех видеокарт GeForce RTX 3060.
Поскольку видеокарты расположены слишком близко друг от друга, между ними практически нет места для обтекания воздухом. Однако пользователь предложил простое решение. Достаточно подсоединить переходный кабель PCIe 3.0 x16, чтобы установить видеокарту в стойку.
Самая большая проблема - найти материнскую плату с достаточным количеством слотов PCIe x16/x8, потому что если использовать материнские платы со слотами PCIe x1, то они не будут работать с GeForce RTX 3060 для майнинга Ethereum.
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