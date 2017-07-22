РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Трамп намерен создать свою социальную сеть, но Microsoft, Google и Ко могут помешать этому

22 марта 2021, 16:56




Старший советник бывшего президента Трампа Джейсон Миллер сообщил телеканалу Fox News, что Трамп собирается запустить собственную интернет-платформу и сделать из нее новую социальную сеть. Он намерен осуществить намеченные планы в течение «двух или трех месяцев».

Как заявил Миллер, Трамп не намерен пользоваться площадками, которые предлагают популярные социальные сети, включая Twitter и Facebook, а хочет создать свое. «Это станет популярным адресом для посещений в социальных сетях. Это полностью изменит правила игры. Все будут ждать появления новостей и постоянно посещать его, чтобы увидеть, что делает президент Трамп», - охарактеризовал намерения советник.

Трамп намерен создать свою социальную сеть, но Microsoft, Google и Co могут помешать этому


Известно, что Трампу запретили доступ в Twitter, Facebook, Instagram и Twitch после того, как буйная толпа его сторонников прорвалась в здание Капитолия США после многочисленных заявлений Трампа в Twitter и на других платформах относительно честного проведения выборов в США.

Миллер утверждает, что Трамп провел переговоры с «многочисленными компаниями» по поводу создания новой площадки. По оценкам экс-президента, его социальная платформа привлечет «десятки миллионов человек».

Бывший американский президент подчеркнул, что к созданию собственной интернет-платформы подталкивает то, что его сторонники смогут делать там свои заявления «более элегантно» и добиваться большей популярности, нежели они могут делать сейчас в сети микроблогов Twitter. Сам Трамп заблокирован там, хотя продолжает делать заявления, которые все равно попадают в социальные сети.

В то же время эксперты рынка оценивают, что создать собственную социальную сеть может оказаться не настолько просто, как запустить новый сайт экс-президента. В качестве примера они приводят социальную сеть Parler, финансово поддерживаемую Ребеккой Мерсер, которая также является спонсором Трампа. Эта сеть пользуется популярностью среди сторонников курса Трампа, но после событий в Капитолии другие сети, такие как Amazon, Google и Apple, запретили размещать у себя ссылки из Parler, что сильно сдерживает распространение ее публикаций.

Кроме того, платежный сервис Stripe прекратил в январе обработку платежей кампании Трампа.

Рассчитывать на создание масштабной социальной сети без поддержки крупнейших поставщиков облачных услуг и платежных систем также бесперспективно. Без их помощи невозможно масштабировать сервис до десятков миллионов пользователей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Подросток из Флориды проведет три года в тюрьме за взлом Twitter-аккаунтов Apple, Б.Гейтса, Д.Байдена и др.
  • Apple готова рекламировать цифровые услуги по-новому
  • Финал Евразийских игр Huawei Cup состоится 26 марта
  • Microsoft вводит новые групповые политики для дистанционного отключения ПК с Windows 10
  • Intel и Microsoft разрабатывают ASIC-ускоритель для гомоморфного шифрования для DARPA

    • следующая новость
    Redmi K40 выходит на мировой рынок под именем POCO F3

    предыдущая новость
    Крипто-майнеры обошли ограничения майнинга NVIDIA для GeForce RTX 3060

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор Razer Viper 8KHz: сверхбыстрая мышь для настоящих геймеров Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор игровой мыши Razer Viper 8KHz Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 марта, 2021

    Смартфон POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860 назвали «убийцей флагманов»

    Redmi K40 выходит на мировой рынок под именем POCO F3

    Трамп намерен создать свою социальную сеть, но Microsoft, Google и Ко могут помешать этому

    Крипто-майнеры обошли ограничения майнинга NVIDIA для GeForce RTX 3060

    Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года

    В линейке майнинг-карт NVIDIA появится флагманский ускоритель CMP HX на базе GA100

    Samsung анонсировал новую линейку мониторов 2021 года

    20 марта, 2021

    Apple усовершенствовала технологию сканирования отпечатков пальцев Touch ID

    19 марта, 2021

    Apple внедрит в гарнитуру смешанной реальности функции контроля движением глаз

    Qualcomm выпустит Snapdragon на базе процессора NUVIA в 2022 году вместе с выходом Apple M3

    NVIDIA нарастила игровые ресурсы GeForce Now в России и вернула 6-часовые сессии

    Новый графический чип AMD Navi 23 может появиться в апреле

    Intel показала 8-ядерный процессор Tiger Lake-H 5,0 ГГц на GDC 2021

    Longsys анонсировала память DDR5 и раскрыла ее официальные характеристики

    HPE ошибочно раскрыла планы Intel по выпуску процессоров Ice Lake-SP

    Intel запустила рекламную кампанию новой игровой графической архитектуры Xe HPG

    Настольный коммутатор TP-Link TL-SG108-M2 позволяет выстроить домашнюю сеть на 40 Гбит/с

    18 марта, 2021

    Новым контроллерам PSVR для PS5 не понадобятся внешние датчики

    Xiaomi выпустила складной, всегда сухой зонтик-универсал с фонариком

    AMD собирается запустить технологию FidelityFX Super Resolution уже в этом году

    ССЫЛКИ