Старший советник бывшего президента Трампа Джейсон Миллер сообщил телеканалу Fox News, что Трамп собирается запустить собственную интернет-платформу и сделать из нее новую социальную сеть. Он намерен осуществить намеченные планы в течение «двух или трех месяцев».
Как заявил Миллер, Трамп не намерен пользоваться площадками, которые предлагают популярные социальные сети, включая Twitter и Facebook, а хочет создать свое. «Это станет популярным адресом для посещений в социальных сетях. Это полностью изменит правила игры. Все будут ждать появления новостей и постоянно посещать его, чтобы увидеть, что делает президент Трамп», - охарактеризовал намерения советник.
Известно, что Трампу запретили доступ в Twitter, Facebook, Instagram и Twitch после того, как буйная толпа его сторонников прорвалась в здание Капитолия США после многочисленных заявлений Трампа в Twitter и на других платформах относительно честного проведения выборов в США.
Миллер утверждает, что Трамп провел переговоры с «многочисленными компаниями» по поводу создания новой площадки. По оценкам экс-президента, его социальная платформа привлечет «десятки миллионов человек».
Бывший американский президент подчеркнул, что к созданию собственной интернет-платформы подталкивает то, что его сторонники смогут делать там свои заявления «более элегантно» и добиваться большей популярности, нежели они могут делать сейчас в сети микроблогов Twitter. Сам Трамп заблокирован там, хотя продолжает делать заявления, которые все равно попадают в социальные сети.
В то же время эксперты рынка оценивают, что создать собственную социальную сеть может оказаться не настолько просто, как запустить новый сайт экс-президента. В качестве примера они приводят социальную сеть Parler, финансово поддерживаемую Ребеккой Мерсер, которая также является спонсором Трампа. Эта сеть пользуется популярностью среди сторонников курса Трампа, но после событий в Капитолии другие сети, такие как Amazon, Google и Apple, запретили размещать у себя ссылки из Parler, что сильно сдерживает распространение ее публикаций.
Кроме того, платежный сервис Stripe прекратил в январе обработку платежей кампании Трампа.
Рассчитывать на создание масштабной социальной сети без поддержки крупнейших поставщиков облачных услуг и платежных систем также бесперспективно. Без их помощи невозможно масштабировать сервис до десятков миллионов пользователей.
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