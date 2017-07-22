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Redmi K40 выходит на мировой рынок под именем POCO F3

22 марта 2021, 19:06




Компания POCO анонсировала выпуск смартфона POCO F3 в продажу на глобальном рынке. Без всяких допущений эта модель полностью повторяет своего «близнеца - Redmi K40 для китайского рынка.

Наряду с традиционной цветовой окраской «По-настоящему черный» (Night Black) и «По-настоящему белый» (Arctic White), доступен вариант «По-настоящему синий» (Deep Ocean Blue), которого нет даже у оригинальной модели Redmi K40.

«По-настоящему» хороший смартфон POCO F3 объявлен в глобальную доступность


Смартфон POCO F3 оснащен 6,67-дюймовый плоским AMOLED-дисплеем поколения E4. Такие дисплеи отличаются применением полупроводниковых нанокристаллов, которые способны демонстрировать большую глубину/объем/насыщенность цвета, создавая по-настоящему реалистичную картинку.

Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, частота дискретизации касания - 360 Гц. Дисплей поддерживает такие функции, как компенсация движения MEMC, технология True Color, средства поддержки высокого динамического диапазона HDR10+. Имеется датчик круговой освещенности, пиковая яркость составляет 1300 нит. Имеется функция True Display, которая позволяет автоматически регулировать теплоту цвета в зависимости от условий съемки.

Внутри смартфона находится чипсет Snapdragon 870 со встроенной поддержкой сетей 5G. Объем оперативной память - 6 или 8 Гбайт, встроенной - 128 или 256 Гбайт.

«По-настоящему» хороший смартфон POCO F3 объявлен в глобальную доступность


На задней панели телефона размещены три камеры - основная 48-мегапиксельная камера Sony IMX582 с диафрагмой f/1.79, которую дополняют сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 119° и 5-мегапиксельный теле-макро-объектив с диафрагмой f/2.4. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп. Передняя и задняя поверхности покрыты стеклом Gorilla Glass 5.

Телефон имеет специальный микрофон на задней панели для записи видео. Есть поддержка функции, называемой «звуковой зум».

«По-настоящему» хороший смартфон POCO F3 объявлен в глобальную доступность


Питание телефона осуществляется от аккумулятора емкостью 4520 мАч. Его заряда хватает на два дня работы. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт осуществляется через порт USB-C. Для полной зарядки требуется 52 минуты.

Среди других функций можно упомянуть WiFi 6, Dolby Atmos Hi-res Audio, Hi-Res Audio Wireless, двойные динамики, ИК-датчик и линейный одноосевой вибромотор. На боковом торце располагается сканер отпечатков пальцев.

Цена POCO F3 составляет 349 евро (31 200 руб.) за версию с 6+128 Гбайт памяти и 399 евро (35 700 руб.) за версию с 8+256 Гбайт памяти.

«По-настоящему» хороший смартфон POCO F3 объявлен в глобальную доступность


«По-настоящему» хороший смартфон POCO F3 объявлен в глобальную доступность




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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