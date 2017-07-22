Компания POCO анонсировала выпуск смартфона POCO F3 в продажу на глобальном рынке. Без всяких допущений эта модель полностью повторяет своего «близнеца - Redmi K40 для китайского рынка.
Наряду с традиционной цветовой окраской «По-настоящему черный» (Night Black) и «По-настоящему белый» (Arctic White), доступен вариант «По-настоящему синий» (Deep Ocean Blue), которого нет даже у оригинальной модели Redmi K40.
Смартфон POCO F3 оснащен 6,67-дюймовый плоским AMOLED-дисплеем поколения E4. Такие дисплеи отличаются применением полупроводниковых нанокристаллов, которые способны демонстрировать большую глубину/объем/насыщенность цвета, создавая по-настоящему реалистичную картинку.
Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, частота дискретизации касания - 360 Гц. Дисплей поддерживает такие функции, как компенсация движения MEMC, технология True Color, средства поддержки высокого динамического диапазона HDR10+. Имеется датчик круговой освещенности, пиковая яркость составляет 1300 нит. Имеется функция True Display, которая позволяет автоматически регулировать теплоту цвета в зависимости от условий съемки.
Внутри смартфона находится чипсет Snapdragon 870 со встроенной поддержкой сетей 5G. Объем оперативной память - 6 или 8 Гбайт, встроенной - 128 или 256 Гбайт.
На задней панели телефона размещены три камеры - основная 48-мегапиксельная камера Sony IMX582 с диафрагмой f/1.79, которую дополняют сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 119° и 5-мегапиксельный теле-макро-объектив с диафрагмой f/2.4. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп. Передняя и задняя поверхности покрыты стеклом Gorilla Glass 5.
Телефон имеет специальный микрофон на задней панели для записи видео. Есть поддержка функции, называемой «звуковой зум».
Питание телефона осуществляется от аккумулятора емкостью 4520 мАч. Его заряда хватает на два дня работы. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт осуществляется через порт USB-C. Для полной зарядки требуется 52 минуты.
Среди других функций можно упомянуть WiFi 6, Dolby Atmos Hi-res Audio, Hi-Res Audio Wireless, двойные динамики, ИК-датчик и линейный одноосевой вибромотор. На боковом торце располагается сканер отпечатков пальцев.
Цена POCO F3 составляет 349 евро (31 200 руб.) за версию с 6+128 Гбайт памяти и 399 евро (35 700 руб.) за версию с 8+256 Гбайт памяти.
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