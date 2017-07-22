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Смартфон POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860 назвали «убийцей флагманов»

22 марта 2021, 23:16




Компания POCO анонсировала сегодня не только смартфон POCO F3, о которой THG.ru уже сообщал ранее, а еще и другую модель - POCO X3 Pro. Ее уже успели назвать «убийцей флагманов». Эта модель похожа внешне на многих флагманов, но при этом заметно дешевле их. Реальная цена для первых покупателей (тех, кто закажет модель до 24 марта) была снижена еще на 50 евро. Официальная рекомендованная цена на POCO X3 Pro выглядит тоже заманчиво: конфигурация 6+128 Гбайт стоит 249 евро (22 300 руб.), конфигурация 8+128 Гбайт - 299 евро (26 700 руб.)

Смартфон POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860 назвали «убийцей флагманов»


Даже по габаритным размерам POCO X3 Pro похожа на модель POCO F3, но есть и существенные отличия. Смартфон POCO X3 Pro оснащен 6,67-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешение FHD+. Его частота обновления составляет 120 Гц, яркость - 450 нит, коэффициент контрастности - 1500:1, частота дискретизации касания - 240 Гц. Дисплей отвечает требованиям DotDisplay, предусматривающим использование полупроводниковых нанокристаллов, создающих реалистичную картинку с большой глубиной, объемом и насыщенностью цвета. На передней панели расположено перфорированное отверстие по центру для селфи-камеры.

В смартфоне POCO X3 Pro поддерживается опция DynamicSwitch, которая указывает на работу функции динамического выбора между разными частотами обновления экрана - 60, 90 и 120 Гц. Механизм автоматически выбирает нужное значение частоты в зависимости от условий работы смартфона. Его поверхность дисплея защищена стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Аппаратная основа POCO X3 Pro выстроена на базе недавно выпущенного 8-ядерного чипсета Snapdragon 860; он изготовлен по 7-нм техпроцессу и работает на тактовой частоте до 2,96 ГГц. В его состав входит графический процессор Adreno 640. Набор работает в паре с оперативной памятью LPDDR4x объемом до 8 Гбайт и основной памятью UFS 3.1 объемом до 256 Гбайт. Помимо этого, хранилище данных POCO X3 Pro может быть наращено за счет использования карт памяти, позволяя нарастить еще до 1 Тбайт.

Для охлаждения применяется технология LiquidCool Technology 1.0 Plus, которая включает в себя медную тепловую трубку D5, скрытую под чипсетом, и многослойный графитовый лист для эффективного охлаждения и отвода тепла.

Что касается наличия камер, то здесь присутствует четыре объектива на задней панели: основная 48-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX582 с диафрагмой f/1.79, сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 119°, 2-мегапиксельный макрообъектив, позволяющий снимать с расстояния до 4 см, и 2-мегапиксельный датчик глубины. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп.

Смартфон POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860 назвали «убийцей флагманов»


Модель POCO X3 Pro оснащена 3,5 мм аудиоразъемом и двумя динамиками Hi-Res Audio. Есть здесь также и одноосевой вибромоторчик (по оси Z) при придания аппарату тактильных ощущений. Помимо этого нужно упомянуть также NFC, IR Blaster, разъем для наушников.

Смартфон POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860 назвали «убийцей флагманов»


Смартфон POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860 назвали «убийцей флагманов»


Устройство имеет батарею емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Со слов POCO, ее заряда хватает на 11 часов игры и до 18 часов воспроизведения видео. Другие функции: поддержка 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth и MIUI 12 на базе Android 11.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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