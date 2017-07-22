Мобильные сервисы Huawei или HMS (Huawei Mobile Services) появились в смартфонах Huawei из-за санкций со стороны США, которые заставили компанию отказаться от использования сервисов Google. Выполнение этого масштабного проекта по «импортозамещению» стало вынужденной мерой: компания не могла оснащать свои смартфоны только доступной ей свободной версией Android, что лишало выхода на широкий рынок пользователей, привыкших получать вместе со смартфоном полный набор вспомогательных программ и сервисов.
Экосистема HMS была выстроена фактически за один год. Она стала основой для оснащения нового поколения смартфонов Huawei. Теперь информация о ее возможном распространении на смартфоны других производителей можно считаться серьезным прорывом вперед к росту популярности созданной программной экосистемы.
Согласно материалу, опубликованному на новостном портале BaijiahaoBaidu, на неназванных устройствах Meizu скоро может появиться самая последняя версия набора сервисов Huawei HMS Core 5.0. По словам сотрудника Huawei, компания готова предоставить Meizu доступ к управлению HMS Core. Это право означает, что устройства Meizu смогут быть интегрированы с сервисами HMS взамен интеграции с мобильными сервисами Google.
Huawei Mobile Services пока имеют только 45 тысяч приложений. Это довольно небольшое число по сравнению с экосистемой Google Mobile Services, которая насчитывает более 3 млн программ. В то же время нужно отметить, что значительная часть приложений Google Play представляет собой невостребованный контент. Бесчисленные калькуляторы, сканеры QR-кодов, гороскопы и прочий «мусор» наполняют каталог Google Mobile Services.
Добавим, что в настоящий момент сервисы HMS доступны на трех основных платформах, включая собственную мобильную ОС HarmonyOS (известную в Китае как HongMengOS) и ОС Android.
Ни Huawei, ни Meizu пока не делали официальных заявлений по этому поводу. Нет также никаких сведений о том, какие именно модели смартфонов Meizu могут получить альтернативу мобильных сервисов Google, и когда это может произойти. В то же время отмечается, что речь о переходе смартфонов Meizu на ОС HarmonyOS также не идет.
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