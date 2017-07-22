LG склона поступить как настоящий самурай. По слухам, компания LG Electronics может закрыть свой бизнес по производству мобильных телефонов вместо того, чтобы продать его другой компании. Эти слухи пришли из источника, хорошо знакомого с существом дела. Сообщается, что ранее компания вела переговоры о продаже бизнеса смартфонов, но они не увенчались успехом.
Достоверность новости от источника, выступающего под именем DongA Ilbo, подтверждает Bloomberg. Источник сообщает, что планы южнокорейского технологического гиганта по продаже своего бизнеса мобильных телефонов провалились. Компания вела переговоры с немецким концерном Volkswagen AG и вьетнамской технологической группой Vingroup JSC, но в настоящее время эта тема закрыта.
Судьба бизнеса будет окончательно определена в начале апреля 2021 г. Главной причиной возможного прекращения мобильного бизнеса называют операционные убытки, которые LG несет уже на протяжении 23 кварталов подряд. Их суммарный объем составлял на январь 2021 г. около 4,55 млрд долларов (без учета показателей за IV квартал 2020 г.). LG давно не входит в топ-5 крупнейших производителей смартфонов по объему продаж. В IV квартале 2020 г. ей пришлось делить 29% рынка вместе с десятками других производителей со всего земного шара.
Ранее в этом году генеральный директор LG Electronics еще делал заявления, что компания рассматривает все возможные варианты развития своего убыточного бизнеса. Приоритетным направлением рассматривался вариант продажи бизнеса LG Electronics по производству смартфонов другому заинтересованному участнику рынка.
По всей видимости, компания приостановила также разработку своей технологической новинки - ожидаемой модели с выдвижным дисплеем; по слухам, это произошло еще в феврале. Теперь сообщается, что LG Electronics готова отложить и остальные планы выпуска всех моделей смартфонов в первой половине этого года. LG Electronics фактически замораживает выпуск любых новых устройств.
В то же время компания не оповестила официально о своем решении сотрудников и СМИ, хотя это может произойти в начале апреля.
Эксперты рынка при этом отмечают, что еще недавно они обратили внимание на проведенную сертификацию в Bluetooth SIG новой модели LG Electronics. Это сохраняло надежду, что компания сумеет выпустить инновационный складной смартфон, несмотря ни на какие трудности. Тогда представитель LG Electronics заявил, что разработка телефона продолжается и никаких остановок нет.
Несмотря на важность новости и ее упоминание ведущим в мире новостным агентством, сведения о закрытии бизнеса производства смартфонов являются неподтвержденными. Поэтому к этой информации следует относиться с должным уровнем осторожности.
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