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Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro воспроизводят легендарное качество оптики Biotar

23 марта 2021, 10:24




Один из крупнейших в мире производителей смартфонов, китайская компания Vivo, анонсировала выход на мировой рынок двух флагманских моделей смартфонов - Vivo X60 и X60 Pro.

Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro воспроизводят легендарное качество оптики Biotar


Новые смартфоны оснащены 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем поколения E3 с разрешением FHD+ (2376х1080 пикселей) и соотношением сторон 19,8:9. Модель Vivo X60 Pro выделяется своим изогнутым профилем. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, частота дискретизации касания - 240 Гц. Дисплей отвечает требованиям HDR10+, отражающим широкий динамический диапазон отображения полутонов.

В центральной верхней части дисплея находится круглое отверстие под селфи-камеру, под которой скрывается 32 Мп сенсор с диафрагмой f/2,45.

Глобальные версии моделей серии Vivo X60 работают на 7-нм чипсете Qualcomm Snapdragon 870 с поддержкой сетей 5G SA/NSA, тогда как китайский вариант оснащается южнокорейским 5-нм чипсетом Samsung Exynos 1080. Восьмиядерный чипсет Snapdragon 870 представлен в конфигурации 1x3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц и дополнен графическим процессором Adreno 650.

Одной из особенностей смартфона можно назвать использование технологии расширенной оперативной памяти. Она позволяет нарастить штатно устанавливаемые 12 Гбайт «железной» памяти LPDDR5 до «эффективных» 15 Гбайт реально располагаемой оперативной памяти. Основная память насчитывает 256 Гбайт (UFS 3.1).

Серия X60 содержит тройной модуль камер на тыльной стороне корпуса с оптикой Zeiss. Основная камера на 48 Мп выстроена на базе сенсора Sony IMX598 с диафрагмой f/1,48. Она имеет 5-осевую стабилизацию видео VIS, представляющую собой улучшенную версию стабилизирующего подвеса в сочетании с EIS, что позволяет эффективно отслеживать колебания и вращения по осям X/Y и переходами между ними, а также вращения по оси Z. Старшая модель X60 Pro также имеет механизм Gimbal Stabilization 2.0, который помогает компенсировать любые дрожания камеры путем перемещения объектива в противоположном направлении.

Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro воспроизводят легендарное качество оптики Biotar


Комплект объективов дополняют 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,2, позволяющий осуществлять макросъемку с расстояния до 2,5 см, и 13-мегапиксельный 50-мм портретный объектив с диафрагмой f/2.46 и 2-кратным оптическим зумом.

По заявлению компании, серия Vivo X60 воспроизводит тонкости западногерманских линз Biotar, позволяющие в том числе делать снимки с легендарным боке Biotar с закручивающимся эффектом.

Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro воспроизводят легендарное качество оптики Biotar


Серия Vivo X60 отличается двухцветным градиентным дизайном и технологией Satin AG. Она обеспечивает не только изысканность дизайна, но и эффективно борется с отпечатками пальцев. Vivo X60 имеет толщину всего 7,36 мм, а X60 Pro - 7,59 мм, что делает его самым тонким телефоном vivo с изогнутым экраном.

Аккумулятор имеет емкость 4300 мАч (X60) / 4200 мАч (X60 Pro) и поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Смартфоны работают на Android 11 с Funtouch OS 11.1.

Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro воспроизводят легендарное качество оптики Biotar


Коммуникационная поддержка: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (двухдиапазонный L1 + L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C.

Vivo X60 стоит 657 долларов (49 400 руб.), а модель X60 Pro - 803 доллара (60 400 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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