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Google готовится выпустить первую бета-версию ОС Fuchsia взамен Android

23 марта 2021, 12:03




По имеющимся сведениям, Google собирается выпустить бета-версию новой операционной системы Fuchsia, которая рассматривается как возможная замена Android.

Разработка новой ОС велась с нуля и с прицелом на установку на самый широкий спектр устройств, включая системы «умного» дома, носимую электронику, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, бытовую технику, инструменты виртуальной и дополненной реальности.

Google скоро выпустит первую бета-версию ОС Fuchsia взамен Android


В отличие от Android, в основе Fuchsia используется собственное микроядро, получившее название Zircon. Для сравнения, Android был разработан на базе микроядра Linux. В основу Zircon был взят код небольшой ОС Little Kernel, написанный для работы на встраиваемых системах. Его автором был Трэвис Гейсельбрехт, создатель ядра NewOS.

Вокруг разработки ОС Fuchsia долгое время ходили самые разные слухи. В последние годы об этой разработке больше отзывались как о загадочной системе, детали которой остаются в тайне. Упоминания о Fuchsia появлялись в разных утечках, но информация ограничивалась общими словами. Упоминалось, что Fuchsia может рассматриваться как новую ОС, способную заменить Android и Chrome OS, а также другие операционные системы, для работы которых требуется подключение к интернету.

В мае 2017 года Fuchsia получила пользовательский интерфейс. Тогда Google подтвердила официально, что занимается развитием проекта. Это вызвало массовые спекуляции в сообществе о намерениях Google.

До сих пор нет полной ясности, когда будет выпущена Fuchsia и заменит ли она Android. Однако в настоящий момент уже очевидно, что Fuchsia способна решить определенные проблемы, существующие вокруг Android. В случае ее создания Google получит в свое распоряжение единую ОС, которую можно будет устанавливать на любые устройства.

Многие рассматривают Fuchsia как противовес Apple iOS, которой в настоящее время не хватает только функции поддержки настольных компьютеров Mac. В отличие от проприетарной iOS, новая Fuchsia рассматривается как проект с открытым исходным кодом, аналогичным Android. Fuchsia планируется распространять как свободное и открытое программное обеспечение с различными лицензиями, включая BSD 3, MIT и Apache 2.0.

Предполагается, что Fuchsia позволит Google контролировать выпуск обновлений, как это делает Apple со своими ОС. Fuchsia также предложит расширенные функции безопасности и конфиденциальности.

Самым интересным является то, что Fuchsia будет совместима с существующими приложениями для Android. Она позволит запускать их без дополнительных ограничений. Поэтому переход с Android на Fuchsia произойдет плавно. Конечно, если все пойдет по плану. Разработчики также смогут легко перенести свои Android-приложения в Fuchsia. Google уже создала для этих целей инструмент, получивший название Flutter.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном блоге Google, бета-версию Fuchsia для разработчиков появится уже совсем скоро.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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