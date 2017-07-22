Новый смартфон Honor V40 появилась в люксовой версии Light Luxury Edition. Ее анонс состоялся на конференции компании Honor в Китае.
Устройство отличается тонким и легким дизайном, а также изогнутым 3D-дисплеем. Толщина Honor V40 Light Luxury Edition составляет всего 7,64 мм, вес - 169 граммов.
Классический 6,57-дюймовый изогнутый OLED-дисплей имеет разрешение FHD+ (2340х1080 пикселей) и выделяется высокой частотой обновления, равной 90 Гц.
Под «капотом» находится аккумуляторная батарея емкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт и однокристальный 7-нм чипсет MediaTek Dimensity 800U со встроенной поддержкой сетей 5G, двух SIM-карт в режиме ожидания и функции Link Turbo. Последняя позволяет использовать весь комплекс коммуникационных возможностей смартфона (WiFi + 5G + 4G) в единой связке, что гарантирует стабильную работу даже в перегруженных сетях.
Фотовозможности новой модели представлены 32-мегапиксельным фронтальным селфи-сенсором, расположенным в центральной верхней части дисплея, а также 64-мегапиксельной камерой, использующей специальную структуру Quad Bayer. Благодаря этому, пиксели могут группироваться по 4, что позволяет делать высококачественные снимки.
В паре с основной камере на тыльной стороне расположены 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельный макросенсор, 2-мегапиксельный датчик глубины, а также светодиодная вспышка.
Программная начинка «из коробки» представлена обвязкой Magic UI 4.0 на базе Android 10.
Смартфон Honor V40 Light Luxury Edition доступен в двух вариантах в зависимости от конфигурации памяти: 8+128 Гбайт за 460 долларов (34 600 руб.) и 8+256 Гбайт за 506 долларов (38 000 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".