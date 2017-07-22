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Бюджетный смартфон Realme C25 на Helio G70 с батареей 6000 мАч стоит 10 900 руб.

23 марта 2021, 14:10




Компания Realme провела в анонс нового бюджетного смартфона Realme C25 - самой мощной модели в линейке Realme серии C. Секрет высокой производительности C25 кроется в оснащении смартфона чипом среднего уровня Helio G70, ориентированного, со слов производителя, на игры. Свою долю в превосходстве над конкурирующими моделями дает емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки и 48-мегапиксельный сенсор в системе из трех камер.

Realme C25 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную селфи-камеру. Экран имеет кинематографическое соотношение сторон 20:9 и разрешение HD+ (720x1600 пикселей).

Бюджетный смартфон Realme C25 на Helio G70 с батареей 6000 мАч стоит 10 900 руб.


Под капотом находится чипсет Helio G70, выпущенный в январе 2020 года и сравнимый по производительности с Qualcomm Snapdragon 665. Аппаратную поддержку дополняют 4 Гбайт оперативной и 64/128 Гбайт встроенной памяти. Дополнительные возможности хранения данных предоставляет специальный слот, через который можно установить карту памяти microSD.

Блок камер находится на тыльной стороне корпуса и имеет квадратную форму. В его состав входят 48-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный датчик для макросъемки. На задней панели также находится сканер отпечатков пальцев, который используется в системе безопасности смартфона.

Бюджетный смартфон Realme C25 на Helio G70 с батареей 6000 мАч стоит 10 900 руб.


Realme C25 имеет мощную батарею емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0

Новый смартфон Realme C25 стоит 146 долларов (10 900 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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