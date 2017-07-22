Компания Realme провела в анонс нового бюджетного смартфона Realme C25 - самой мощной модели в линейке Realme серии C. Секрет высокой производительности C25 кроется в оснащении смартфона чипом среднего уровня Helio G70, ориентированного, со слов производителя, на игры. Свою долю в превосходстве над конкурирующими моделями дает емкая батарея с поддержкой быстрой зарядки и 48-мегапиксельный сенсор в системе из трех камер.
Realme C25 оснащен 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную селфи-камеру. Экран имеет кинематографическое соотношение сторон 20:9 и разрешение HD+ (720x1600 пикселей).
Под капотом находится чипсет Helio G70, выпущенный в январе 2020 года и сравнимый по производительности с Qualcomm Snapdragon 665. Аппаратную поддержку дополняют 4 Гбайт оперативной и 64/128 Гбайт встроенной памяти. Дополнительные возможности хранения данных предоставляет специальный слот, через который можно установить карту памяти microSD.
Блок камер находится на тыльной стороне корпуса и имеет квадратную форму. В его состав входят 48-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный датчик для макросъемки. На задней панели также находится сканер отпечатков пальцев, который используется в системе безопасности смартфона.
Realme C25 имеет мощную батарею емкостью 6000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку на 18 Вт. Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0
Новый смартфон Realme C25 стоит 146 долларов (10 900 руб.).
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