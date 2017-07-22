Китайская компания TerraMaster выпустила масштабируемый сервер U8-111 корпоративного класса, предназначенный для решения задач виртуализации, обработки интенсивных потоков данных, обслуживания непрерывности доступа.
Сервер оснащен восемью посадочными местами, куда могут устанавливаться дисковые массивы сетевых хранилищ данных (NAS). Устройство предназначено для корпоративного использования, например, для профессионального редактирования видео 4K или для работы с большими объёмами данных, когда необходимо обеспечить высокие требования по скорости доступа.
Встроенный в TerraMaster U8-111 сетевой разъём 10Gb Ethernet обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбайт/с. При использовании двух жёстких дисков Seagate IronWolf 6 Тбайт в режиме RAID 0 скорости чтения и записи данных могут достигать 650 Мбайт/с и 670 Мбайт/с, соответственно, причем при сохранении существующей коммутационной сетевой архитектуры Cat6/6A.
При одновременном подключении по двум сетевым интерфейсам сервер обеспечивает резервирование доступа. В этом случае даже в случае, если один из интерфейсов перестанет работать, доступ будет сохранен.
Агрегирование каналов позволяет использовать сети с различными скоростями и выравнивать сетевой трафик согласно фактической загрузке. Это позволяет поддерживать стабильность в передаче данных.
Сервер U8-111 комплектуется операционной системой TOS 4.2 с обновлённым интерфейсом и поддержкой разнообразных функций, таких как Web Server, Wake-on-LAN (WOL), IPv4 и IPv6, протоколы безопасности SSL и другие. Для TOS доступен также графический интерфейс.
Приложение TerraMaster позволяет реализовать резервное копирование данных с поддержкой дедупликации и пакетного обновления резервных копий. Поддержка осуществляется через Time Machine, внешние USB-накопители и удалённый доступ Rsync.
TerraMaster U8-111 поддерживает монтирование виртуальных дисков через интерфейс ISCSI, позволяя тем самым расширять пространства серверов TNAS и наращивать эффективность их использования на сервере.