Китайская компания Black Shark, входящая в группу Xiaomi, анонсировала выпуск новых игровыхсмартфонов Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro.
Новые смартфоны Black Shark 4 оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем поколения E4 с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей). Дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц, частоту дискретизации при множественном касании 720 Гц. Время задержки отклика составляет не более 8,3 мс.
Геймерский дисплей имеет кинематографические пропорции 20:9, отвечает требованиям HDR 10+ и обеспечивают 111% цветовой охват DCI-P3. Яркость экрана достигает 1300 нит. Есть поддержка для технологии интеллектуальной компенсации движения MEMC.
С точки зрения игровых функций важным внедрением нового поколения станет полностью симметричная двух-зонная сенсорная поддержка с точным контролем чувствительности нажатий и новые кнопки с магнитным приводом, которые, со слов компании, выдерживают до 1 миллиона переключений, что подтвердили тесты.
Телекоммуникационная поддержка использует новую интеллектуальную систему коммутации с автоматическим выбором направления луча, что обеспечивает высокий уровень и стабильность принимаемого сетевого сигнала. Есть поддержка WiFi 6.
Ускорение пакетов передаваемых данных достигается за счет подключения многоядерной поддержки процессора. Реализована интеллектуальная система двухдиапазонной коммутации Wi-Fi. В наличии ускоритель для мобильных игр Tencent.
Младшая модель Black Shark 4 работают на 7-нм чипсете Snapdragon 870 (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 650, старшая Black Shark 4 Pro - на флагманском 5-нм чипсете Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660.
Оснащение памятью Black Shark 4 представлено 6/8/12/16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гбайт (UFS 3.1) основной памяти. У старшей модели Black Shark 4 Pro основная память усилена. Она выстроена из встроенной флэш-память UFS 3.1 на пару со встроенным настраиваемым твердотельным накопителем. Такая комбинация из двух дисковых массивов помогает поднять производительность чтения и записи на 55% и 69%, соответственно.
Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Есть средства контроля быстрой зарядки. Время зарядки до 50% составляет 5 минут, а до 100% - 15 минут.
Камеры, хотя и не являются основной геймерского смартфона, также представлена также на высоком уровне. Основная камера имеет разрешение 48 Мп (Black Shark 4) / 64 Мп (Black Shark 4 Pro) и диафрагму f/1,79. Есть также светодиодная вспышка, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик с углом обзора 120° и диафрагмой f/2,4, а также 5-Мп камера для макросъемки. Селфи камера имеет разрешение 20 Мп и диафрагму f/2,45.
Смартфон Black Shark 4 оснащен симметричными двойными динамиками. Модель Black Shark 4 Pro имеет более мощное звуковое «вооружение», состоящее из линейных динамиков и 7-магнитных звуковых блоков, а также сверхбольшого аудио-резонатора размером 1,5 куб.см. Производитель не забыл установить 3,5 мм разъем для наушников.
Система охлаждения по-прежнему выстроена как сэндвич-конструкция, состоящая из пластин и трубок жидкостного охлаждения.
Телекоммуникационное оснащение: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2 × 2 MU-MIMO), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, USB Type-C, NFC.
Цены:
Black Shark 4
6 + 128 Гбайт - $383 (28 800 руб.)
8 + 128 Гбайт - $414 (31 100 руб.)
12 + 128 Гбайт - $460 (34 600 руб.)
12 + 256 Гбайт - $506 (38 100 руб.)
Black Shark 4 Pro
8 + 128 Гбайт - $614 (46 200 руб.)
12 + 256 Гбайт - $691 (52 000 руб.))
16 + 512 Гбайт - $813 (61 200 руб.)
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