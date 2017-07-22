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10,1-дюймовый планшет Honor Pad 7 получил чипсет MediaTek Helio G80

23 марта 2021, 19:09




Компания Honor, отделившаяся от Huawei, продолжает засыпать рынок своими новыми устройствами, относящимися к разным продуктовым нишам. Помимо уже объявленных смартфонов Honor V40 и Honor V40 Lite Luxury Edition, компания Honor теперь представила еще и новый планшет Honor Pad 7.

Устройство оснащено 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, имеющим вполне привычное соотношение полезной площади экрана: отношение его площади к корпусу составляет 80%. Благодаря пройденной сертификации TUV Rheinland новый планшет признан безопасным для глаз.

Honor выпустил 10,1-дюймовый планшет Pad 7 на чипсете MediaTek Helio G80 взамен прежнего Kirin 710A


Внутри устройства расположен чипсет MediaTek Helio G80. Это стало важным отличием от предшественника, который выпускался в те времена, когда Honor был частью Huawei. Тогда внутри планшета был установлен чипсет HiSilicon Kirin 710A от Huawei. Наглядно видно, что отделение от Huawei затронуло не только организационные вопросы, но и выбор аппаратного оснащения.

Новый планшет Honor Pad 7 работает под управлением операционной системы Android 10. Компания усилила ее новыми средствами поддержки многозадачности. Чтобы упростить пользователям ее применение, Honor предлагает возможность разделения экрана для четырех различных приложений. Это позволяет пользователям запускать и одновременно использовать разные приложения. Например, с помощью такой схемы можно одновременно слушать лекции, проверять записи в конспекте и делать заметки.

Поскольку планшеты стали привычным устройством для студентов, Honor добавила в новинку образовательный центр. Он дает возможность максимально использовать планшет, а если им пользуются дети, то помогает им сосредоточиться на своих учебных предметах.

Honor выпустил 10,1-дюймовый планшет Pad 7 на чипсете MediaTek Helio G80 взамен прежнего Kirin 710A


Модель Honor Pad 7 Wi-Fi поставляется в двух вариантах конфигурации памяти: 4+64 и 4+128 Гбайт (объем ОЗУ и объем встроенной основной памяти) по цене 215 и 261 долларов соответственно (16 200 руб. и 19 600 руб.).

Выпускается также модель Honor Pad 7 с поддержкой LTE в аналогичных комплектациях (4+64 и 4+128) по цене 246 и 292 долларов соответственно (18 500 руб. и 22 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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