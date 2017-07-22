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6,55-дюймовый смартфон среднего класса OnePlus 9R работает от Snapdragon 870

23 марта 2021, 22:16




Китайская компания OnePlus, входящая в состав BBK Electronics, выпустила новую модель OnePlus 9R в серии смартфонов среднего класса OnePlus 9.

Ее 6,55-дюймовый дисплей имеет разрешение Full HD+ (1080x2400 пикселей) и выполнен по фирменной технологии Fluid AMOLED. Это - традиционный AMOLED-дисплей, которым оснащаются большинство современных флагманских смартфонов разных компаний, но благодаря присутствию Fluid в названии, со слов экспертов, продажи таких моделей заметно растут.

6,55-дюймовый смартфон среднего класса OnePlus 9R работает от Snapdragon 870


Дисплей имеет привычное кинематографическое соотношение 20:9, поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц, яркость до 1100 нит, отвечает требованиям HDR10+ благодаря широкому динамическому диапазону отображения полутонов. Плотность пикселей, равная 402 ppi, соответствует другим аналогичным моделям на рынке, например Galaxy A72 (407 ppi). Поверхность защищена от царапин с помощью стойкого покрытия Corning Gorilla Glass.

На фронтальной поверхности в левом верхнем углу находится круглая выемка, под которой расположена 16-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX471 размером 1/1,43 дюйма с диафрагмой f/2,4. Качество снимков поддерживается системой электронной стабилизации EIS. Под экраном размещен датчик отпечатков пальцев.

6,55-дюймовый смартфон среднего класса OnePlus 9R работает от Snapdragon 870


Телефон оснащен чипсетом высокого класса, на котором размещен 8-ядерный 7-нм процессорный блок Snapdragon 870 (1x3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц Hexa) со встроенной поддержкой сетей 5G NSA/SA и графический процессор Adreno 650. Размер ОЗУ оставляет 8/12 Гбайт и имеет тип LPDDR5, размер встроенной основной памяти - 128/256 Гбайт и тип UFS 3.1.

На тыльной стороне смартфона располагается фотомодуль, в состав которого входит 48-мегапиксельная основная камера на базе сенсора Sony IMX586. Объектив имеет диафрагму f/1,7, его управление предусматривает оптическую (OIS) и электронную (EIS) стабилизацию. Базовую камеру дополняют сверхширокоугольная 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2, 5-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельный монохромный датчик.

Возможности блока камер позволяют снимать видео 4K с частотой 60 кадр/сек, вести замедленную съемку с разрешением 720p при частоте записи 480 кадр/сек и 1080p при 240 кадр/сек.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, состоящим из двух батарей емкостью 2250 мАч. Предоставляется фирменная быстрая зарядка Warp Charge мощностью 65 Вт, которая позволяет полностью зарядить телефон всего за 29 минут. Зарядное устройство поддерживает также управляемую зарядку PD мощностью 45 Вт через USB-порт, что делает возможным подзарядить аккумулятор других устройств, таких как ноутбук или планшет.

Программная оболочка выстроена на базе Android 11 с OxygenOS 11.

Коммуникационный набор: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS (L1 + L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.

Модель OnePlus 9R продается по цене:

  • 8+128 Гбайт - 39 999 рупий (40 000 руб.)
  • 12+256 Гбайт - 43 999 рупий (44 000 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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