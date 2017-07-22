Китайская компания OnePlus, входящая в состав BBK Electronics, выпустила новую модель OnePlus 9R в серии смартфонов среднего класса OnePlus 9.
Ее 6,55-дюймовый дисплей имеет разрешение Full HD+ (1080x2400 пикселей) и выполнен по фирменной технологии Fluid AMOLED. Это - традиционный AMOLED-дисплей, которым оснащаются большинство современных флагманских смартфонов разных компаний, но благодаря присутствию Fluid в названии, со слов экспертов, продажи таких моделей заметно растут.
Дисплей имеет привычное кинематографическое соотношение 20:9, поддерживает частоту обновления экрана 120 Гц, яркость до 1100 нит, отвечает требованиям HDR10+ благодаря широкому динамическому диапазону отображения полутонов. Плотность пикселей, равная 402 ppi, соответствует другим аналогичным моделям на рынке, например Galaxy A72 (407 ppi). Поверхность защищена от царапин с помощью стойкого покрытия Corning Gorilla Glass.
На фронтальной поверхности в левом верхнем углу находится круглая выемка, под которой расположена 16-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX471 размером 1/1,43 дюйма с диафрагмой f/2,4. Качество снимков поддерживается системой электронной стабилизации EIS. Под экраном размещен датчик отпечатков пальцев.
Телефон оснащен чипсетом высокого класса, на котором размещен 8-ядерный 7-нм процессорный блок Snapdragon 870 (1x3,2 ГГц + 3x2,42 ГГц + 4x1,8 ГГц Hexa) со встроенной поддержкой сетей 5G NSA/SA и графический процессор Adreno 650. Размер ОЗУ оставляет 8/12 Гбайт и имеет тип LPDDR5, размер встроенной основной памяти - 128/256 Гбайт и тип UFS 3.1.
На тыльной стороне смартфона располагается фотомодуль, в состав которого входит 48-мегапиксельная основная камера на базе сенсора Sony IMX586. Объектив имеет диафрагму f/1,7, его управление предусматривает оптическую (OIS) и электронную (EIS) стабилизацию. Базовую камеру дополняют сверхширокоугольная 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,2, 5-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельный монохромный датчик.
Возможности блока камер позволяют снимать видео 4K с частотой 60 кадр/сек, вести замедленную съемку с разрешением 720p при частоте записи 480 кадр/сек и 1080p при 240 кадр/сек.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, состоящим из двух батарей емкостью 2250 мАч. Предоставляется фирменная быстрая зарядка Warp Charge мощностью 65 Вт, которая позволяет полностью зарядить телефон всего за 29 минут. Зарядное устройство поддерживает также управляемую зарядку PD мощностью 45 Вт через USB-порт, что делает возможным подзарядить аккумулятор других устройств, таких как ноутбук или планшет.
Программная оболочка выстроена на базе Android 11 с OxygenOS 11.
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