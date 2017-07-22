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DeepCool выпустил новый корпус MATREXX 40 3FS для систем mATX

23 марта 2021, 23:04




Китайский производитель и поставщик компьютерных комплектующих и корпусов компания DeepCool сообщает о выпуске новой модели корпуса MATREXX 40 3FS mATX с расширенным набором приспособлений для охлаждения компонентов. Это открывает значительные возможности для строительства мощной конфигурации на базе материнской платы micro-ATX.

MATREXX 40 3FS


Дизайн предусматривает большую переднюю сетчатую панель со значительной площадью перфорации. Благодаря такой конструкции, обеспечивается мощный приток воздуха. Это позволяет выстраивать эффективную вентиляцию внутри корпуса.

MATREXX 40 3FS оборудован съёмными пылевыми фильтрами, его боковая панель изготовлена целиком из закалённого стекла, что делает такую модель привлекательной для тюнинга.

MATREXX 40 3FS MATREXX 40 3FS


Новый корпус DeepCool комплектуется тремя вентиляторами А-RGB, входящими в комплект поставки. Кроме того, имеются широкие возможности для дооснащения корпуса дополнительными вентиляторами. Всего внутри можно установить до шести 120-мм или до четырёх 140-мм вентиляторов. На передней или верхней панелях могут быть установлены 280 мм радиаторы «все-в-одном».

MATREXX 40 3FS


Новый корпус MATREXX 40 3FS поддерживает размещение до двух 2,5-дюймовых дисков непосредственно на шасси и до двух 3,5-дюймовых жестких дисков в съемном отсеке. Внутри имеется достаточно места для установки видеокарт длиной до 320 мм, блоков питания длиной до 160 мм и систем воздушного охлаждения процессора высотой до 165 мм.

MATREXX 40 3FS


Корпус DeepCool MATREXX 40 3FS доступен для покупки у официальных розничных продавцов по рекомендованной цене 3799 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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