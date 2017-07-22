Китайский производитель и поставщик компьютерных комплектующих и корпусов компания DeepCool сообщает о выпуске новой модели корпуса MATREXX 40 3FS mATX с расширенным набором приспособлений для охлаждения компонентов. Это открывает значительные возможности для строительства мощной конфигурации на базе материнской платы micro-ATX.
Дизайн предусматривает большую переднюю сетчатую панель со значительной площадью перфорации. Благодаря такой конструкции, обеспечивается мощный приток воздуха. Это позволяет выстраивать эффективную вентиляцию внутри корпуса.
MATREXX 40 3FS оборудован съёмными пылевыми фильтрами, его боковая панель изготовлена целиком из закалённого стекла, что делает такую модель привлекательной для тюнинга.
Новый корпус DeepCool комплектуется тремя вентиляторами А-RGB, входящими в комплект поставки. Кроме того, имеются широкие возможности для дооснащения корпуса дополнительными вентиляторами. Всего внутри можно установить до шести 120-мм или до четырёх 140-мм вентиляторов. На передней или верхней панелях могут быть установлены 280 мм радиаторы «все-в-одном».
Новый корпус MATREXX 40 3FS поддерживает размещение до двух 2,5-дюймовых дисков непосредственно на шасси и до двух 3,5-дюймовых жестких дисков в съемном отсеке. Внутри имеется достаточно места для установки видеокарт длиной до 320 мм, блоков питания длиной до 160 мм и систем воздушного охлаждения процессора высотой до 165 мм.
Корпус DeepCool MATREXX 40 3FS доступен для покупки у официальных розничных продавцов по рекомендованной цене 3799 рублей.