Китайская компания OnePlus, входящая в группу BBK Electronics, выпустила свои первые умные часы OnePlus Watch. Они имеют круглую традиционную форму диаметром 46 мм с тонким пояском на торце. Поверхность часов отполирована вручную, создавая приятное впечатление от дизайна.
Основание умных часов OnePlus Watch изготовлено из нержавеющей стали. Установленное стекло имеет изогнутые края 2.5D на лицевой стороне, что придает им изысканный вид. Циферблат изготовлен из специально обработанного сапфирового стекла с рейтингом твердости, равным 9 по шкале Мооса, что обеспечивает повышенную яркость и исключительную устойчивость к царапинам. Размеры часов (46,4х46,4х10,9 мм) и их вес (45 г без ремешка,76 г с ремешком) отвечают привычным ожиданиям.
В состав новой коллекции входит также премиальная модель OnePlus Watch Cobalt Limited Edition, изготовленная из кобальтового сплава - уникального гипоаллергенного материала, который в два раза тверже и устойчивее к коррозии, чем традиционная нержавеющая сталь. В комплект этой модели входит ремешок из веганской кожи с застежкой-бабочкой и дополнительный ремешок из фторэластомера. Вес модели Cobalt Limited Edition с ремешком составляет 67 г.
Умные часы OnePlus Watch оснащаются 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454x454 пикселей и плотностью 326 ppi. Часы можно использовать для просмотра уведомлений и набора текста, совершения телефонных звонков, управления воспроизведением музыки и приема фото. Имеются встроенный микрофон и динамики.
OnePlus Watch поставляются с 4 Гбайт автономной памяти, из которых 2 Гбайт доступны для фактического применения. Этого объема достаточно для хранения более 500 песен. Модель совместима с большинством Bluetooth-наушников, что позволяет управлять воспроизведением музыки на ходу. Часы могут также подключаться к OnePlus TV и использоваться как интеллектуальный пульт для дистанционного управления. При входящем телефонном звонке «пульт» может снизить громкость звучания телевизора. Если же пользователь заснул, то часы способны распознать это состояние и выключить телевизор.
Корпус OnePlus Watch гарантирует водонепроницаемость до 5 атм. Это позволяет пользоваться ими при плавании с погружением до глубины 50 метров. Уровень пыле- и грязезащиты соответствует требованиям IP68.
В новую модель встроен датчик GPS, что позволяет точно отслеживать перемещения в системах GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou даже при отсутствии телефона. Имеются датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик частоты сердечных сокращений, датчик контроля уровня кислорода в крови, датчик внешней освещенности, датчик давления воздуха, датчик электромагнитного состояния.
Широкий набор измерительных средств позволяет с помощью OnePlus Watch проводить большой набор контрольных замеров. Можно отслеживать уровень насыщения крови кислородом, выявлять состояние стресса, использовать часы для тренировки дыхания, получать предупреждения о слишком частом сердцебиении или напоминания о недостаточной подвижности. Спортсмены и занимающиеся фитнесом могут контролировать пульс, пройденное расстояние, количество потребленных калорий, скорость движения, показатели эффективности SWOLF при плавании.
OnePlus Watch имеют аккумулятор емкостью 402 мАч, что позволяет часам сохранять автономность до двух недель при обычном применении и до 25 часов с включенным GPS. 20-минутной быстрой зарядки часов хватит на неделю их работы.
Часы работают на проприетарной ОС на базе RTOS. Есть поддержка Bluetooth 5.0 LE. Для управления датчиками и фиксации показаний используется приложение OnePlus Health. Данные об используемом процессоре и других приложениях пока отсутствуют.
Часы OnePlus Watch Classic Edition будут продаваться по рекомендованной цене около 17 000 руб.
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