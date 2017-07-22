Китайская компания OnePlus, являющаяся подразделением группы BBK Electronics, анонсировала выпуск двух флагманских смартфонов - OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Они пришли на смену предыдущим моделям OnePlus 8/8T и OnePlus 8 Pro, соответственно.
OnePlus 9
OnePlus 9
6,55-дюймовый смартфон OnePlus 9 оснащен Fluid AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080 x 2400 пикселей), частотой обновления 120 Гц и полным соответствием требованиям HDR10+, отражающим широкий динамический диапазон выводимых полутонов. Яркость дисплея может достигать 1100 нит, при этом есть 8192 уровней ее регулировки.
Поверхность смартфона защищена от царапин с помощью стойкого покрытия Corning Gorilla Glass. Дисплей смартфона получил оценку A+ от DisplayMate после проведенных тестов, связанных с контролем его уровней диагностики, калибровки и соответствия стандартам.
Главная «достопримечательность» новой модели - лучший на сегодняшний день 5-нм чипсет Snapdragon 888, использующий 8-ядерную вычислительную платформу с графическим процессором Adreno 660. Объем доступного резерва для хранения данных составляет 8/12 Гбайт для оперативной памяти типа LPDDR5 и 128/256 Гбайт для основной памяти типа UFS 3.1.
OnePlus 9
Вторая отличительная особенность флагмана OnePlus 9 - это оптика Hasselblad. Шведская компания Victor Hasselblad давно считается признанным эталонном качества среди профессионалов фотоискусства. Эта компания занимается производством среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования. Разработанная совместно с OnePlus оптика обещает максимально естественные цвета профессионального уровня.
На задней панели смартфона расположена 48-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX689 размером 1/1,43 дюйма, диафрагмой f/1,8 и с электронной стабилизацией изображения (EIS). Ее дополняют 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на базе сенсора Sony IMX766 размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/2,2 и монохромный объектив на 2 Мп..
Качество оптики отражается в разных деталях. Например, обеспечено снижение искажений на краях до 1% по сравнению с «типовыми» артефактами 10-20%, характерными для большинства сверхширокоугольных камер смартфонов. Эта камера позволяет также выполнять макросъемку с расстояния до 4 см. Функции камеры включают 12-битный RAW в режиме Pro, Nightscape Video 2.0, UltraShot HDR, режим Tilt-shift, Video HDR, Video Portrait, Focus Tracking и многое другое.
Возможности съемки предусматривают запись 8K-видео со скоростью 30 кадр/сек, видео 4K со скоростью 60 кадр/сек, замедленное видео 720p при съемке 480 кадр/сек и 1080p при 240 кадр/сек.
Фронтальная камера с разрешением 16 Мп построена на базе сенсора Sony IMX471 размером 1/1,43 дюйма с диафрагмой f/2,4 и поддержкой EIS.
OnePlus 9
Питание OnePlus 9 осуществляется от аккумулятора емкостью 4500 мАч (две батареи емкостью 2250 мАч) с фирменной быстрой зарядкой Warp Charge мощностью 65 Вт. Благодаря ей телефон можно полностью зарядить всего за 29 минут. Зарядное устройство поддерживает также зарядку PD мощностью до 45 Вт, благодаря которой можно подзарядить такие устройства, как ноутбуки или планшеты. Есть поддержка беспроводной зарядки Qi мощностью до 15 Вт.
Телекоммуникационные средства: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS (двухдиапазонный L1 + L5) + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.
Программная обвязка выстроена на базе Android 11 с OxygenOS 11.
Отличительной дизайнерской находкой модели OnePlus 9 служит эффект градиентного преломления в оформлении задней стенки смартфона. Он проявляется, например, в виде расслабляющего, мягко исчезающего, фиолетового тумана при оформлении Winter Mist. Альтернативный вариант оформления Arctic Sky создает эффект прохладного голубого неба с матовым оттенком, который сохраняется под любым углом.
OnePlus 9 стоит около 50 000 руб. за конфигурацию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти и 55 000 руб. за версию с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт основной памяти.
OnePlus 9 Pro
OnePlus 9 Pro
Старшая модель OnePlus 9 Pro, на первый взгляд, похожа на описанный выше смартфон OnePlus 9, но есть ряд очень существенных отличий.
Прежде всего, это изменения с выбором дисплея. Его размер увеличился до 6,7 дюймов, но главное отличие состоит в существенном росте разрешения до Quad HD+ (1440x3216 пикселей) взамен FHD+ (1080 x 2400 пикселей) у OnePlus 9. Существенно выросла и плотность пикселей до 525 ppi вместо «стандартных» 402 ppi.
Секрет изменений кроется в переходе на технологию AMOLED LTPO, когда производство достигает уровня применения панелей на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Это связано с наложением тончайшей оксидной плёнки в основании тонкоплёночных транзисторов, управляющих пикселями дисплея. Такие дисплеи сочетает в себе прежнюю подвижность электрического заряда со стабильностью и однородностью характеристик тонкоплёночных транзисторов. Благодаря низким токам утечки они еще и более энергоэффективны.
OnePlus 9 Pro
Используется также энергоэффективная система управления частотой обновления экрана. Smart-функция умеет автоматически подбирать частоту обновления в соответствии с текущим пользовательским сценарием - от 1 Гц (просмотр фотографий или чтение текста) и 24 Гц (просмотр фильмы) до частоты 120 Гц (прокрутка текста и игры).
В оснащении камер также появился еще один элемент. Это 8-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой 3,3-кратного оптического и 30-кратного цифрового зуммирования.
OnePlus 9 Pro
OnePlus 9 Pro стоит 65 000 руб. за конфигурацию с 8 Гбайт ОЗУ с 128 Гбайт основной памяти и 70 000 руб. за 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт памяти.
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