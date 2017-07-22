Сверхтяжелое торговое судно попало в аварию в Суэцком канале. Корабль длиной 400 метров развернулся и сел на мель в южной части Суэцкого канала у берегов Египта. Его остановка заблокировала движение по каналу в обе стороны.
После этого в Суэцком канале и расположенном рядом Суэцком заливе скопилось более сотни судов. Они не могут продолжить движение. Это вызвало панику на рынках.
Почему это важно?
Ежедневно через Суэцкий канал проходят десятки судов, направляющихся в Европу, США и обратно. С учетом сложности инцидента, работы по снятию судна с мели могут занять до двух дней.
Севшее на мель судно Triple E-класса шло под панамским флагом из Китая в Роттердам. Оно эксплуатируется крупнейшей тайваньской судоходной компанией Evergreen. Предполагается, что эта компания также владеет второй по величине тайваньской авиакомпанией EVA Air, которая обрабатывает большую часть национального экспорта электроники.
По информации, поступившей от компании Evergreen, инцидент произошел из-за погодных условий. «По всей видимости, судно столкнулось с внезапным порывом сильного ветра, примерно в шести морских милях от южной границы канала. Он заставил судно отклониться от курса. Корпус стало разворачивать, и судно случайно село на мель».
По другим источникам, у судна возникли проблемы с электроснабжением.
Сбой привел к отставанию в глобальной доставке энергоносителей на несколько дней. Но кроме этого, инцидент способен серьезно повлиять на существующие цепочки поставок, причем с двух сторон. Блокировка Суэцкого канала может привести, как утверждают специалисты, к краткосрочным скачкам мировых цен на нефть, а также к существенным изменениям в транспортных тарифах.
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