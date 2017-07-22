Весенняя распродажа Banggood 2021: осталось всего несколько дней
24 марта 2021, 11:01
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Весенняя распродажа Banggood в самом разгаре, и вы почти гарантированно можете получить самые выгодные предложения в каждой категории товаров. 24 марта этот фестиваль скидок достигнет своего пика и самых низких цен. Самая большая скидка, которой вы могли бы воспользоваться, вырастет до 80%, а самый доступный ценник упадет до $0,01. Это идеальное время, чтобы обзавестись выгодными приобретениями на весь год. Весенняя распродажа Banggood закончится уже 27 марта. Поторопись! Осталось всего несколько дней! Море отличных товаров со скидками от POCO, Xiaomi, Lenovo, UMIDIGI и других компаний ждут вашего выбора!
Здесь представлена коллекция скидочных горячих товаров и новых продуктов, включая Ulefone, Insta360, BlitzWolf, Eachine и многое другое. Самая большая скидка составит до 60%.
Смартфон - одна из самых популярных категорий в Весенней распродаже Banggood. POCO M3 оснащается пятью камерами с основным 48-Мп сенсором, двумя слотами для SIM-карт, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти. Его обычная цена - $199,99, но теперь он может быть вашим всего за $129,99. Просто используйте этот купон: BGM3RU. Отгрузка с российского склада!
Большие скидки представлены и в категории RC. Мы рекомендуем дрон FIMI X8 SE 2020. Обычно он продаётся за $494,53, но теперь он может быть вашим всего за $439,99.
SKYZONE SKY02O FPV Goggles - это достойная покупка для энтузиастов радиоуправления. Он может стать вашим RC-партнер всего за 339 долларов. Купон: BGMATD7.
Весенняя распродажа Banggood собрала товары от известных брендов, включая Creality, BlitzWolf, Xiaomi и многих других, по самым низким ценам, а самая большая скидка, которой вы могли бы насладиться, увеличится до 60%.
Будучи ведущим мировым интернет-магазином, Banggood предлагает отличные скидки на 3D-принтеры и в ходе этой распродажи. Разработанный с помощью высокоточной печати и бесшумной материнской платы Creality 3D Ender-3 V2 стал одним из самых популярных 3D-принтеров. Обычно он продается за $259, но сейчас он стоит всего $239.
Беспроводная гарнитура BlitzWolf BW-HP2 с объемом продаж более 16 000 штук - это, определенно, тот гаджет, который вы не должны пропустить. Большой 50-мм динамический драйвер и шумоподавление обещают вам настоящий праздник звука. При одновременном соединении двух устройств вы можете отвечать на звонки с двух телефонов. Первоначальная цена гарнитуры - $59,99, но теперь она может быть ваша всего за $27,99 со скидкой 53%.
Это настоящий карнавал охотников за выгодными сделками с возможностью получить новый гаджет по цене от $0.01. Установите будильник, чтобы не пропустить какое-нибудь интересное предложение: 24 марта 16:00-0:00, 25 и 26 марта 0:00-06:00, 06:00-12:00, 12:00-18:00 и с 18:00 до 0:00; 0:00-06:00, 06:00-12:00 и 27 марта 12:00-16:00.
Вот несколько предложений из Snap Up Center.
Беспроводная Сигнализация BlitzWolf BW-IS20 обычно продается за $99,99 доллара, но у вас есть шанс урвать её всего за $0,01.
Набор из двух литиевых батарей 18 В 6,0 А*ч обычно стоит $89,96, но на этот раз его цена может упасть до рекордных $0,01.
Если вам нужны новые аксессуары для автокресел, вы можете получить коврик для переднего сиденья автомобиля всего за $0,01.
Есть еще много ценных товаров, ждущих своего часа за $0.01. Сделайте свой выбор!
Весенняя распродажа Banggood с самыми большими скидками пройдет с 24 по 27 марта. Только в это время вы получите скидки до 80% и самые низкие цены до $0,01! Теперь пришло время для покупок на Banggood.