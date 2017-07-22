РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Весенняя распродажа Banggood 2021: осталось всего несколько дней

24 марта 2021, 11:01


На правах рекламы.

Весенняя распродажа Banggood в самом разгаре, и вы почти гарантированно можете получить самые выгодные предложения в каждой категории товаров. 24 марта этот фестиваль скидок достигнет своего пика и самых низких цен. Самая большая скидка, которой вы могли бы воспользоваться, вырастет до 80%, а самый доступный ценник упадет до $0,01. Это идеальное время, чтобы обзавестись выгодными приобретениями на весь год. Весенняя распродажа Banggood закончится уже 27 марта. Поторопись! Осталось всего несколько дней! Море отличных товаров со скидками от POCO, Xiaomi, Lenovo, UMIDIGI и других компаний ждут вашего выбора!

Весенняя распродажа Banggood 2021


Весенняя распродажа

Здесь представлена коллекция скидочных горячих товаров и новых продуктов, включая Ulefone, Insta360, BlitzWolf, Eachine и многое другое. Самая большая скидка составит до 60%.
Смартфон - одна из самых популярных категорий в Весенней распродаже Banggood. POCO M3 оснащается пятью камерами с основным 48-Мп сенсором, двумя слотами для SIM-карт, 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт флеш-памяти. Его обычная цена - $199,99, но теперь он может быть вашим всего за $129,99. Просто используйте этот купон: BGM3RU. Отгрузка с российского склада!

Большие скидки представлены и в категории RC. Мы рекомендуем дрон FIMI X8 SE 2020. Обычно он продаётся за $494,53, но теперь он может быть вашим всего за $439,99.

SKYZONE SKY02O FPV Goggles - это достойная покупка для энтузиастов радиоуправления. Он может стать вашим RC-партнер всего за 339 долларов. Купон: BGMATD7.

Товары по лучшей цене

Весенняя распродажа Banggood собрала товары от известных брендов, включая Creality, BlitzWolf, Xiaomi и многих других, по самым низким ценам, а самая большая скидка, которой вы могли бы насладиться, увеличится до 60%.

Будучи ведущим мировым интернет-магазином, Banggood предлагает отличные скидки на 3D-принтеры и в ходе этой распродажи. Разработанный с помощью высокоточной печати и бесшумной материнской платы Creality 3D Ender-3 V2 стал одним из самых популярных 3D-принтеров. Обычно он продается за $259, но сейчас он стоит всего $239.

Беспроводная гарнитура BlitzWolf BW-HP2 с объемом продаж более 16 000 штук - это, определенно, тот гаджет, который вы не должны пропустить. Большой 50-мм динамический драйвер и шумоподавление обещают вам настоящий праздник звука. При одновременном соединении двух устройств вы можете отвечать на звонки с двух телефонов. Первоначальная цена гарнитуры - $59,99, но теперь она может быть ваша всего за $27,99 со скидкой 53%.

Весенняя распродажа Banggood 2021


Охотимся за выгодными сделками

Это настоящий карнавал охотников за выгодными сделками с возможностью получить новый гаджет по цене от $0.01. Установите будильник, чтобы не пропустить какое-нибудь интересное предложение: 24 марта 16:00-0:00, 25 и 26 марта 0:00-06:00, 06:00-12:00, 12:00-18:00 и с 18:00 до 0:00; 0:00-06:00, 06:00-12:00 и 27 марта 12:00-16:00.

Вот несколько предложений из Snap Up Center.

Беспроводная Сигнализация BlitzWolf BW-IS20 обычно продается за $99,99 доллара, но у вас есть шанс урвать её всего за $0,01.

Набор из двух литиевых батарей 18 В 6,0 А*ч обычно стоит $89,96, но на этот раз его цена может упасть до рекордных $0,01.

Если вам нужны новые аксессуары для автокресел, вы можете получить коврик для переднего сиденья автомобиля всего за $0,01.

Есть еще много ценных товаров, ждущих своего часа за $0.01. Сделайте свой выбор!

Весенняя распродажа Banggood с самыми большими скидками пройдет с 24 по 27 марта. Только в это время вы получите скидки до 80% и самые низкие цены до $0,01! Теперь пришло время для покупок на Banggood.



предыдущая новость
Цены на комплектующие могут резко подскочить из-за аварии в Суэцком канале

 



Свежие статьи
RSS
Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор Razer Viper 8KHz: сверхбыстрая мышь для настоящих геймеров Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор игровой мыши Razer Viper 8KHz Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24 марта, 2021

Весенняя распродажа Banggood 2021: осталось всего несколько дней

Цены на комплектующие могут резко подскочить из-за аварии в Суэцком канале

Новые флагманы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro оснащены оптикой Hasselblad и чипсетом SD 888

Элегантные умные часы OnePlus Watch умеют отслеживать более 100 метрик

23 марта, 2021

DeepCool выпустил новый корпус MATREXX 40 3FS для систем mATX

6,55-дюймовый смартфон среднего класса OnePlus 9R работает от Snapdragon 870

10,1-дюймовый планшет Honor Pad 7 получил чипсет MediaTek Helio G80

Геймерские смартфоны Black Shark 4 и 4 Pro стали значительно мощнее

TerraMaster выпустил масштабируемый сервер U8-111 с интерфейсом 10Gb Ethernet

Бюджетный смартфон Realme C25 на Helio G70 с батареей 6000 мАч стоит 10 900 руб.

Honor V40 появился в люксовой версии Light Luxury Edition

Google готовится выпустить первую бета-версию ОС Fuchsia взамен Android

Смартфоны Vivo X60 и X60 Pro воспроизводят легендарное качество оптики Biotar

LG Electronics может полностью отказаться от производства смартфонов

22 марта, 2021

Смартфоны Meizu могут перейти на мобильные сервисы Huawei

Смартфон POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860 назвали «убийцей флагманов»

Redmi K40 выходит на мировой рынок под именем POCO F3

Трамп намерен создать свою социальную сеть, но Microsoft, Google и Ко могут помешать этому

Крипто-майнеры обошли ограничения майнинга NVIDIA для GeForce RTX 3060

Процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения появятся к концу года

ССЫЛКИ