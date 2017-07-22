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be quiet! выпустил универсальную систему водяного охлаждения Silent Loop 2 премиум класса

24 марта 2021, 12:31




Немецкий производитель блоков питания be quiet! анонсировал выпуск универсальной бесшумной системы водяного охлаждения Silent Loop 2 премиум класса, которая в отличие от большинства конкурентных решений, позволяет доливать охлаждающую жидкость внутрь системы, значительно продлевая тем самым ее эффективный срок службы.

Silent Loop 2


Основой механизма системы охлаждения служит мощная высококачественная помпа, вынесенная в отдельный блок. Она выстроена по трехкамерной схеме, для ее изготовления использованы специальные демпфирующие материалы. Благодаря этому, удается эффективно устранять вибрации и завихрения, образующиеся внутри помпы. Циркуляция жидкости обеспечивается за счет работы тихого, но мощного 6-полюсного трехфазного моторчика. Скорость работы помпы можно регулировать путем изменения входного напряжения (от 9 В до 12 В).

В комплект поставки входят три высокоскоростных вентилятора Silent Wings 3, отличающихся пониженным уровнем шума. Для надежного и эффективного отвода тепла служит охлаждающая пластина с большой площадью контакта. Она позволяет отводить тепло даже от процессоров с несколькими кристаллами и крупной теплораспределительной крышкой.

Silent Loop 2


На внутренней стороне охлаждающей поверхности расположено более 120 микроребер, изготовленных из никелированной меди. Большая площадь контакта основания с хладагентом обеспечивает эффективную теплопередачу в сторону охлаждающей жидкости, циркулирующей в контуре системы.

Большинство универсальных систем водяного охлаждения представляют собой закрытые системы, не позволяющие доливать охлаждающую жидкость. Инженеры be quiet! пошли другим путем и добавили встроенный в радиатор легкодоступный порт для доливки жидкости, что увеличивает срок службы Silent Loop 2. В комплект поставки входит небольшая емкость с охлаждающей жидкостью.

Silent Loop 2


Вентиляторы Silent Wings 3 выпускаются с радиаторами длиной 120, 240, 280 и 360 мм. Допускается установка до трех вентиляторов Silent Wings 3 типоразмера 120 или 140 мм, что позволяет быстро охлаждать жидкость внутри радиатора. Высококачественные PWM вентиляторы оснащены износостойкими гидродинамическими подшипниками.

Верхняя алюминиевая часть помпы выделяется сдержанной и ненавязчивой ARGB подсветкой. Ее можно настроить по вкусу с помощью контроллера либо инструментами материнской платы, управляя через ARGB 5В. Дизайн предусматривает подсветку логотипа be quiet! белыми светодиодами. При желании этот элемент можно выключить.

Silent Loop 2


Система водяного охлаждения Silent Loop 2 подходит для всех распространенных процессорных разъемов. Монтажный комплект для процессоров sTRX4 будет продаваться отдельно с июня 2021 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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