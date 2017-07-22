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BOE впервые начнет поставлять гибкие OLED-панели для смартфонов Samsung

24 марта 2021, 13:16




По слухам из южнокорейских источников, ведущий китайский производитель дисплеев BOE получил предложение от Samsung Electronics на поставки гибких дисплейных OLED-панелей, которые будут устанавливаться в бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M.

Это предложение является знаковым для отрасли. До сих пор для оснащения большинства смартфонов Samsung применяются дисплейные панели, выпускаемые дочерней компанией Samsung Display. Передача части заказов компании BOE можно рассматривать как большое достижение китайского производителя.

BOE впервые начнет поставлять гибкие OLED-панели компании Samsung


BOE, как известно, поддерживается Правительством Китая. До сих пор большое влияние на развитие сотрудничества с этой компанией оказывал запрет из-за ее работы с Huawei. Предложение Samsung, безусловно, привлечет внимание других производителей телефонов, поскольку они продолжают искать пути для сокращения своих расходов после пандемии COVID-19.

Технология гибких OLED-дисплеев вызывает все возрастающий интерес на рынке. Для их изготовления применяются технологии и материалы, которые значительно отличаются от широко используемых для обычных стеклянных дисплеев. Гибкие панели предусматривают применение гибкого субстрата (пластика), за счет которого дисплейная панель может изгибаться. Гибкие дисплеи относительно легче и тоньше, чем обычные, «монолитные» дисплейные панели, при этом они обладают большей свободой изгиба.

Предполагается, что серия бюджетных смартфонов Galaxy M с гибким дисплеем BOE будет запущена на рынок во второй половине этого года. Производственные процессы планируется запустить уже в июле.

На данный момент Samsung не сделала никаких официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих эти слухи.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy S21+ 5G. В этом году в линейку Samsung Galaxy S21 вошли три смартфона - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. И, если последний смартфон изначально стоит особняком, играя роль ультимативного флагмана корейского производителя, то Galaxy S21+ и Galaxy S21 - это близкие родственники. Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S21+? Давайте посмотрим, что может предложить этот смартфон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy S21+ 5G: для тех, кому нужно больше".

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