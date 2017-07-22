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Первые 7-нм процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году

24 марта 2021, 16:02




Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил, что разработка новой архитектуры для мобильных и настольных клиентских процессоров следующего поколения будет завершена ко второму кварталу этого года.

Будущая архитектура Intel получила название Meteor Lake. В ее основе используются производственные 7-нм технологические процессы, на базе которых в будут выпускаться новые серии настольных и мобильных процессоров Intel Core.

Первые процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году


Пэт Гелсингер подтвердил, что основой архитектуры остаются модель x86 и многослойный дизайн. Новая объемная компоновка кристаллов Foveros обеспечит повышение степени интеграции микросхем и позволит размещать одни кристаллы поверх других.

Новый механизм Foveros даст возможность «собирать» процессорные упаковки на базе нескольких различных процессоров. Их вычислительная база будет выпускаться с использованием 7-нм производственного узла Intel.

Первые процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году


Как отметил Пэт Гелсингер, стратегия развития процессоров Intel в 2023 году предусматривает выпуск процессоров Meteor Lake, предназначенных для конечных клиентов, и процессоров Granite Rapids, которые найдут применение в центрах обработки данных. «И Meteor Lake, и Granite Rapids будут иметь вычислительную основу, построенную с использованием 7-нм технологических узлов Intel».

Пэт Гелсингер отметил, что компания намерена использовать существующие деловые связи с TSMC для выпуска комплектующих. «Организация производственного процесса будет выстроена по новой модели IDM 2.0 и будет учитывать модульный принцип дизайна и использование передовых технологий упаковки в будущих процессорах Intel».

Ожидается, что процессоры поколения Meteor Lake появятся вслед за линейкой Raptor Lake. Последняя станет преемником нынешней архитектуры Alder Lake.



Из этого можно сделать вывод, что архитектура Meteor Lake предназначена для процессоров серии Intel Core 14-го поколения.

Первые процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году




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