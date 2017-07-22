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Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года

24 марта 2021, 17:33




Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, поделился некоторыми подробностями о будущем 7-нм графическом ускорителе Ponte Vecchio, создаваемого в рамках развития архитектуры Xe-HPC.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


Создание нового чипа рассматривают в Intel как очень важный проект в направлении развития процессорных архитектур. Такой подход исповедуется в компании после прихода в нее Раджа Кодури на должность главного архитектора в подразделении Intel Graphics.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


Новая информация была оглашена Пэтом Гелсингером во время его выступления в рамках проведения мероприятия Intel Unleashed. В частности, Гелсингер заявил, что инженеры Intel сумели всего за два года совершить прорыв и создать работающий образец нового ускорителя с многоуровневой упаковкой и вычислительной мощностью более 1 петафлопс.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


На сегодняшний день инженерный образец графического ускорителя Ponte Vecchio представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из 47 полупроводниковых слоев. Общее количество транзисторов, размещенных на всех уровнях, составляет более 100 миллиардов.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


По состоянию на текущий момент графические ускорители с архитектурой Intel Ponte Vecchio рассматриваются как вычислительные средства для использования в задачах высокопроизводительных вычислений или суперкомпьютерах. Их планируется использовать в тандеме с процессорами Xeon будущей архитектуры Sapphire Rapids.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


Intel уже сделала анонс своего первого суперкомпьютера на базе процессоров Ponte Vecchio. Он получил название Aurora.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


Ожидается, что этот суперкомпьютер Aurora будет построен для Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory), и его сооружение завершится к концу 2021 года. Его вычислительная мощность оценивается в 1 эксафлопс или 1018 FLOPS.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


Конкурентами Intel Ponte Vecchio называют ускорители NVIDIA Hopper и AMD CDNA2.

Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года


Ожидается, что все три названные архитектуры будут использовать процессорные комплексы, называемые «чиплетами».



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