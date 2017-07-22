Как сообщает Bloomberg, будущая портативная игроваяконсоль Nintendo следующего поколения будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Это - фирменная технология компании NVIDIA, благодаря которой удается искусственно повышать разрешение. Эффект достигается за счет применения искусственного интеллекта.
DLSS или «сглаживание с алгоритмами глубокого обучения» представляет собой технологию масштабирования изображения. Она была разработана компанией NVIDIA и предназначена исключительно для поддержки со стороны видеокарт NVIDIA. DLSS повышает частоту кадров и одновременно улучшает качество картинки в играх, используя глубокую нейросеть.
Использование DLSS в реальном времени рассматривается как революционная технология рендеринга на базе ИИ для видеоигр, способная улучшать производительность и повышать качество графики. Эффект достигается благодаря использованию специализированных тензорных ядер в видеокартах GeForce RTX.
Рендеринг при помощи алгоритмами ИИ на тензорных ядрах позволяет повысить FPS, улучшить настройки графики и довести разрешение до 8K. В сочетании с трассировкой лучей в реальном времени игровые сцены при DLSS могут выглядеть гораздо лучше.
Хотя от игровых консолей Nintendo не ожидаются внедрения поддержки трассировки лучей, использование DLSS определенно способно принести положительный эффект.
Пользователь Kopite7kimi высказал еще в декабре 2020 года предположение, что консоль Nintendo Switch следующего поколения будет использовать архитектуру Ada Lovelace. Более того, появились предположения, что Ada Lovelace станет базовой игровой архитектурой следующего поколения для всех настольных графических процессоров NVIDIA. Судя по всему, эта архитектура найдет применение также и для чипов следующего поколения, устанавливаемых в игровые консоли.
Архитектура NVIDIA Ada Lovelace может стать преемником нынешней архитектуры Ampere. Но при этом не стоит сбрасывать со счетов, что NVIDIA продолжает вести работы над развитием другой архитектуры, носящей название Hopper. Она базируется на создании многочиповых вычислительных конструкций в виде многочиповых модулей (MCM).
Исходя из этого, ожидается, что архитектура Lovelace будет ориентирована строго на игровой рынок. Возможно, в дальнейшем такая направленность может привести к созданию новых ядер для тензорных расчетов и поддержки вычислений в реальном времени.
В текущей версии игровой консоли Nintendo используются чипсеты Tegra X1 T214 «Mariko». Это - современная версия графического процессора на базе 16-нм технологического узла TSMC.
С момента выпуска Mariko компания NVIDIA успела добавить в свою линейку еще три модели чипов: Tegra X2 на архитектуре Pascal, Xavier на основе Volta и Orin на основе Ampere. Предположительно скоро в этом списке появится еще одна модель с графической архитектурой Ada Lovelace. Название этого чипа пока неизвестно.
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