РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В консоли Nintendo Switch 2021 появится графический чип NVIDIA Tegra на архитектуре Ada Lovelace

24 марта 2021, 20:22




Как сообщает Bloomberg, будущая портативная игровая консоль Nintendo следующего поколения будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). Это - фирменная технология компании NVIDIA, благодаря которой удается искусственно повышать разрешение. Эффект достигается за счет применения искусственного интеллекта.

DLSS или «сглаживание с алгоритмами глубокого обучения» представляет собой технологию масштабирования изображения. Она была разработана компанией NVIDIA и предназначена исключительно для поддержки со стороны видеокарт NVIDIA. DLSS повышает частоту кадров и одновременно улучшает качество картинки в играх, используя глубокую нейросеть.

В консоли Nintendo Switch 2021 появится графический чип NVIDIA Tegra на архитектуре Ada Lovelace


Использование DLSS в реальном времени рассматривается как революционная технология рендеринга на базе ИИ для видеоигр, способная улучшать производительность и повышать качество графики. Эффект достигается благодаря использованию специализированных тензорных ядер в видеокартах GeForce RTX.

Рендеринг при помощи алгоритмами ИИ на тензорных ядрах позволяет повысить FPS, улучшить настройки графики и довести разрешение до 8K. В сочетании с трассировкой лучей в реальном времени игровые сцены при DLSS могут выглядеть гораздо лучше.

Хотя от игровых консолей Nintendo не ожидаются внедрения поддержки трассировки лучей, использование DLSS определенно способно принести положительный эффект.

Как это отразится на продуктовой линейки графических процессоров Tegra?

Пользователь Kopite7kimi высказал еще в декабре 2020 года предположение, что консоль Nintendo Switch следующего поколения будет использовать архитектуру Ada Lovelace. Более того, появились предположения, что Ada Lovelace станет базовой игровой архитектурой следующего поколения для всех настольных графических процессоров NVIDIA. Судя по всему, эта архитектура найдет применение также и для чипов следующего поколения, устанавливаемых в игровые консоли.



Архитектура NVIDIA Ada Lovelace может стать преемником нынешней архитектуры Ampere. Но при этом не стоит сбрасывать со счетов, что NVIDIA продолжает вести работы над развитием другой архитектуры, носящей название Hopper. Она базируется на создании многочиповых вычислительных конструкций в виде многочиповых модулей (MCM).

Исходя из этого, ожидается, что архитектура Lovelace будет ориентирована строго на игровой рынок. Возможно, в дальнейшем такая направленность может привести к созданию новых ядер для тензорных расчетов и поддержки вычислений в реальном времени.

В консоли Nintendo Switch 2021 появится графический чип NVIDIA Tegra на архитектуре Ada Lovelace


В текущей версии игровой консоли Nintendo используются чипсеты Tegra X1 T214 «Mariko». Это - современная версия графического процессора на базе 16-нм технологического узла TSMC.

С момента выпуска Mariko компания NVIDIA успела добавить в свою линейку еще три модели чипов: Tegra X2 на архитектуре Pascal, Xavier на основе Volta и Orin на основе Ampere. Предположительно скоро в этом списке появится еще одна модель с графической архитектурой Ada Lovelace. Название этого чипа пока неизвестно.

В консоли Nintendo Switch 2021 появится графический чип NVIDIA Tegra на архитектуре Ada Lovelace




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года
  • Крипто-майнеры обошли ограничения майнинга NVIDIA для GeForce RTX 3060
  • В линейке майнинг-карт NVIDIA появится флагманский ускоритель CMP HX на базе GA100
  • Новый графический чип AMD Navi 23 может появиться в апреле
  • Intel запустила рекламную кампанию в поддержку игровой графической архитектуры Xe HPG

    • следующая новость
    Выход NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti отложен до середины мая

    предыдущая новость
    Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор Razer Viper 8KHz: сверхбыстрая мышь для настоящих геймеров Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор игровой мыши Razer Viper 8KHz Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 марта, 2021

    Huawei готовится выпускать 5-нм чипы Kirin 9000L через Samsung Foundry

    Выход NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti отложен до середины мая

    В консоли Nintendo Switch 2021 появится графический чип NVIDIA Tegra на архитектуре Ada Lovelace

    Первый суперкомпьютер Aurora на ускорителях Intel Ponte Vecchio появится к концу 2021 года

    Первые 7-нм процессоры Intel Core новой архитектуры Meteor Lake появятся в 2023 году

    Qualcomm создает игровую Android-консоль наподобие Nintendo Switch

    BOE впервые начнет поставлять гибкие OLED-панели для смартфонов Samsung

    be quiet! выпустил универсальную систему водяного охлаждения Silent Loop 2 премиум класса

    Весенняя распродажа Banggood 2021: осталось всего несколько дней

    Цены на комплектующие могут резко подскочить из-за аварии в Суэцком канале

    Новые флагманы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro оснащены оптикой Hasselblad и чипсетом SD 888

    Элегантные умные часы OnePlus Watch умеют отслеживать более 100 метрик

    23 марта, 2021

    DeepCool выпустил новый корпус MATREXX 40 3FS для систем mATX

    6,55-дюймовый смартфон среднего класса OnePlus 9R работает от Snapdragon 870

    10,1-дюймовый планшет Honor Pad 7 получил чипсет MediaTek Helio G80

    Геймерские смартфоны Black Shark 4 и 4 Pro стали значительно мощнее

    TerraMaster выпустил масштабируемый сервер U8-111 с интерфейсом 10Gb Ethernet

    Бюджетный смартфон Realme C25 на Helio G70 с батареей 6000 мАч стоит 10 900 руб.

    Honor V40 появился в люксовой версии Light Luxury Edition

    Google готовится выпустить первую бета-версию ОС Fuchsia взамен Android

    ССЫЛКИ